Il 2022 si apre con C’era una volta in America, il film di Sergio Leone in versione speciale su Rai3 Il capolavoro di Sergio Leone verrà trasmesso da Rai3 il 1 gennaio in prima serata, a partire dalle 20.30. Il film con Robert De Niro in una versione estesa, con 25 minuti di scene inedite.

A cura di Andrea Parrella

Il primo giorno del 2022 si aprirà con C'era una volta in America. Il capolavoro di Sergio Leone verrà trasmesso da Rai3 il 1 gennaio in prima serata, a partire dalle 20.30. La particolarità è che il celebre film con Robert De Niro in una versione estesa, con 25 minuti di scene inedite. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del film con le musiche indimenticabili di Ennio Morricone, che narra, nell'arco di più di quarant'anni (dagli anni '20 ai '60), le drammatiche vicissitudini del criminale David "Noodles" Aaronson e dei suoi amici nel loro progressivo passaggio dal ghetto ebraico all'ambiente della malavita organizzata nella New York del proibizionismo e del post-proibizionismo.

Non sarà l'unico appuntamento televisivo interessante per la prima serata televisiva di sabato 1 gennaio. Su Rai1 andrà in onda per il quinto anno consecutivo Danza con me, l'evento ideato da Roberto Bolle che racconterà la danza in tutte le sue sfaccettature. Alla conduzione con lui, quest'anno, ci saranno Serena Rossi e Lillo, mentre ospiti della serata saranno Ornella Vanoni, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore, Diana Del Bufalo, ma anche Frida Bollani Magoni, Jasmine Trinca, Alessandro Borghi e tanti altri.

Un Natale al Sud andrà invece in onda in prima serata su Canale 5, mentre Italia Uno, che alle 14.35 parte con Il Signore degli Anelli – La compagnia dell'Anello, arriverà alla prima serata lasciando spazio al film cult Mamma, ho perso l'aereo, il classico natalizio con protagonista il giovane McCaulay Culkin. Su Rete 4, invece, andrà in onda Jesus Camp. Anche nei giorni successivi al primo gennaio, la televisione continuerà a proporre una programmazione speciale per le festività natalizie, con film, eventi e serie Tv. Qui potete trovare i principali film in onda in Tv fino al 6 gennaio.