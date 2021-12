Chi è lo Spiderman speciale che abbraccia Leone a casa di Fedez e Chiara Ferragni Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto una magnifica sorpresa al figlio Leone: a pochi giorni da Natale alla porta di casa Ferragnez ha bussato un supereroe speciale, Mattia Villardita alias Spiderman.

A cura di Gaia Martino

Fedez e Chiara Ferragni hanno regalato una magnifica sorpresa al loro primogenito, Leone. Appassionato di supereroi proprio come il papà si è trovato il suo preferito alla porta, Spiderman. Lo scorso Natale, come visto in un episodio della serie The Ferragnez, papà Federico si è sottoposto ad otto ore di trucco per trasformarsi in Babbo Natale con l'intento di sorprendere il figlio, ottenendo però l'effetto contrario. La sorpresa sotto Natale quest'anno è riuscita alla grande ed ha stampato sul volto del bambino un sorriso pieno di gioia. A vestire i panni del Supereroe non è stato il rapper bensì Mattia Villardita, la versione italiana e benefica del personaggio della Marvel.

La sorpresa per Leone Lucia Ferragni

Sembra essere ormai chiaro a tutti, il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni a Natale preferisce Spiderman a Babbo Natale. Lo dimostra la sorpresa riuscita nelle ultime ore a casa dei Ferragnez che ha accolto Mattia Villardita travestito dal supereroe della Marvel.

Leone tra le braccia di Mattia Villardita travestito da Spiderman

Fedez su Instagram ha pubblicato diverse foto e video che testimoniano la visita dell'eroe in casa loro, accolto con grande gioia dal piccolo Leone che ha mostrato al suo ospite le foto di quando era più piccolo, parlando anche della sorellina Vittoria. Non sono mancati i ringraziamenti da parte del rapper: "Grazie di cuore Mattia Villardita per questa bellissima sorpresa".

Fedez, Leone e Mattia Villardita con la maschera di Spiderman

Chi è Mattia Villardita

L'uomo che ha fatto visita ai Ferragnez è di Savona ed ha 29 anni: Mattia Villardita si traveste da Spiderman ed è un vero supereroe per i bambini malati negli ospedali a cui fa visita per regalare sorrisi ed emozioni. Le iniziative benefiche di cui si è reso protagonista gli hanno permesso di incontrare il Papa e nel 2020 ha ricevuto la nomina di Cavaliere al Merito della Repubblica per essersi distinto in campo sociale e umanitario.

Lo scorso ottobre è salito anche sul palco di Tu Si Que Vales per raccontare la sua storia, riuscendo a colpire i giudici e tutto il pubblico. Mattia ha scelto di diventare Spiderman anche per via di una malattia congenita che per 19 anni lo ha costretto a frequentare gli ospedali: "Per tirarmi su, pensavo che sarebbe venuto il mio supereroe preferito a trovarmi, poi sono cresciuto e ho pensato perché non divento io quel supereroe?".