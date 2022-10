I Vip contro Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese sbotta poi Carolina Marconi: “Burattino del GF” Nella casa del GF VIP, nella notte, si è scatenato un duro scontro: Charlie Gnocchi al centro della discussione è stato ripreso da Antonino Spinalbese e Carolina Marconi. “Burattino del Grande Fratello”, poi “Sei un grande ca*zone”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nottata di fuoco al Grande Fratello VIP: al centro della bufera ci è finito Charlie Gnocchi, il comico fratello di Gene che ha fatto sbottare i suoi inquilini. Voleva organizzare un gioco di gruppo, di chiacchierare, ma alcuni VIP sono venuti meno rifiutandosi di partecipare, scatenando così il fastidio di Charlie: "Ognuno fa il suo qui, inutile tentare di fare qualcosa di bello, ognuno da i ca**i suoi" lo sfogo. Tra tutti, Antonino Spinalbese e Carolina Marconi senza mezzi termini si sono infuriati con lui: "Stai facendo il gioco del GF".

L'ira di Antonino Spinalbese contro Charlie Gnocchi

Il comportamento di Charlie Gnocchi non è andato giù ad alcuni VIP, in particolare Antonino Spinalbese si è infuriato e al suo inquilino ha rinfacciato di comportarsi in maniera maleducata e prepotente: "Vogliamo fare i giochi? Charlie, non mi manipolare con le stron*ate. Finiscila, non sono un idiota. Smettila. Se tu inizi a parlare con 12 persone e la cosa interessa, arriva la 13esima. Se ti comporti bene, arriva la 14esima. Se tu ti comporti da maleducato e prepotente non trovi più nessuno alle tue spalle". La replica di Charlie – "Ma per fortuna" – ha fatto infuriare ancora di più il gieffino.

Ma smettila, fai ridere. Hai 30 anni più di me, dove li hai spesi per non accettare più le cose?

Lo scontro è poi proseguito in camera da letto, quando Spinalbese ha spiegato ancora una volta che se alcuni VIP non vogliono giocare, non dovrebbe essere un problema suo. "Siamo in 12 sul divano, se Amaurys non vuole giocale, se Pamela vuole andare in camera, non possiamo giocare noi? Mi sembri un pi*la" gli ha detto. Quando Charlie ha replicato con "Non capisci un ca*zo", Antonino ha alzato i toni:

Lo capisci tu? Sei un grande, e quindi? Sei un grande, parlo come fai tu. Sei un ca**one, sei un grande ca**one"

Carolina Marconi a Charlie Gnocchi: "Burattino"

Anche Carolina Marconi ha sbottato contro Charlie Gnocchi, accusandolo di essere un burattino: secondo la concorrente è in perenne ricerca di clip. "Ma tu perché ti intrometti in tutte le dinamiche? Perchè non ti fai i ca*zi tuoi, tu fai litigare le persone, non ci sto al tuo gioco" ha inizialmente detto la Marconi, prima di accusarlo di essere "un burattino del GF VIP".