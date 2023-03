I messaggi criptati nei titoli di coda del GFVip fanno parte di un misterioso gioco a indizi Da qualche tempo durante i titoli di coda del GFVip la regia regala citazioni ‘trash’ pronunciate dai passati gieffini, accompagnate da misteriosi messaggi. “Ha nascosto un contenuto speciale in un luogo criptato”, recita l’ultimo. Ma è solo nelle prossime settimane che verrà rivelato il significato degli indizi.

A cura di Giulia Turco

Il pubblico del GFVip si interroga sul significato delle citazioni che vengono mandate in onda durante i titoli di coda di ciascuna puntata. Si tratta di alcune tra le più note frasi pronunciate dai concorrenti delle passate edizioni del programma, brevi pillole riservate ai fan più affezioni che seguono la puntata fino a tarda notte e che spesso vengono accompagnate da misteriosi messaggi da parte della produzione.

Cosa significano i messaggi criptati del GFVip

Sono i cosiddetti ‘easter egg’, come vengono definiti nel linguaggio tecnico dei videogiochi ma anche delle serie tv, ovvero messaggi criptati e non semplici da cogliere, che contengono al loro interno un indizio. Al termine della puntata di giovedì 2 marzo del GFVip, ad esempio, sono andati in onda alcune immagini del backstage della Casa, poi l’inquadratura di uno schermo con la scritta:

Siamo certi che il Grande Fratello ci stia sfidando. Ha nascosto un contenuto speciale in un luogo criptato. La nostra squadra ha rivelato parte di un codice che riteniamo possa esserne la chiave. Rilasceremo la chiave appena possibile perché per decriptarlo abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Un nostro insider sostiene che le citazioni inserite alla fine delle puntate siano legate al codice le risorse stanno aumentando.

Come apprende Fanpage.it da fonti interne al programma, il messaggio in questione fa parte di un misterioso gioco a indizi, i cui dettagli verranno rivelati agli spettatori più attenti solo nelle prossime settimane.

Le misteriose citazioni dei passati gieffini

In sottofondo, in questo caso, è andata la citazione di Nina Moric che durante la sua partecipazione al reality disse: “Un purosangue non fa mai a gara con i pony”. È solo una delle frasi ‘trash’ che hanno impreziosito i titoli di coda del programma da qualche mese a questa parte. Altre chicche, ad esempio, sono state “Le persone sono folli ragazzi, sono folli”, pronunciata da Andrea Zelletta; “Io sono entrato chic ed esco chic”, di Jonathan Kashanian; “Ma cosa ne sai della mia vita, cosa ne sai?”, di Elisabetta Gregoraci; “Poraccitudine hai no limits” detta da Asia Nuccetelli o “Esmeraldaaaa”, tormentone della scorsa edizione con Alex Belli.