I funerali di Elisabetta II in diretta su Canale 5: “Condurrà Silvia Toffanin” Sarà possibile seguire i funerali di Elisabetta II in diretta dall’Italia su Canale 5: TvBlog rivela che potrebbe essere Silvia Toffanin a raccontare l’evento.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La salma della defunta Regina Elisabetta II si trova a Londra e nel pomeriggio sarà spostata da Buckingham Palace a Westminster dove sarà esposta fino a lunedì 19 settembre, giorno del funerale di Stato. Oltre che in streaming sulla BBC, sarà possibile seguire l'evento dall'Italia: uno speciale del TG5 trasmetterà in diretta i funerali della sovrana inglese, motivo per il quale il dating show Uomini e Donne ha slittato la partenza con la nuova stagione. Secondo quanto rivela TvBlog sarebbe Silvia Toffanin la pre scelta per condurre la telecronaca dell'evento.

Silvia Toffanin potrebbe raccontare i funerali della Regina in diretta

Stando a quanto si legge su TvBlog sarebbe Silvia Toffanin in lizza per raccontare in diretta i funerali della Regina Elisabetta, in programma alle ore 11, ore 12 in Italia, di lunedì 19 settembre. La conduttrice del programma giornalistico di Video News Verissimo dovrebbe occuparsi dell'evento su Canale 5, prendendo il posto di Cesara Buonamici, volto simbolo del TG5, a capo dello speciale "Addio Elisabetta" lo scorso lunedì.

Per quanto riguarda la Rai, la telecronaca sarebbe a cura del TG1 e la conduzione potrebbe ricadere nella mani della direttrice Monica Maggioni, così come accaduto con l'annuncio della morte della Regina, si legge.

Il funerale della Regina Elisabetta all'Abbazia di Westminster

La mattina di lunedì 19 settembre sarà portata in processione dal Palazzo all'Abbazia di Westminster: alle 11, ore 12 italiane, si svolgeranno i funerali di Stato della Sovrana morta lo scorso 8 settembre. Dopo il corteo sino al Wellington Arch che proseguirà poi verso la Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, si terrà l'ultimo commiato prima della sepoltura.

All'evento parteciperanno numerose cariche politiche provenienti da tutto il mondo, ci saranno tutti i Royals, e per l'Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarebbe in forse la presenza dei royals babies eccetto che per George, primogenito di William e Kate il secondo in linea di successione al trono dopo il padre.