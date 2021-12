I dubbi di Alessandro sulla relazione con Sophie: “Devo capire se siamo compatibili” Nella casa del Grande Fratello Vip Alessandro e Sophie sono sempre più vicini, ma l’ex tronista confessa qualche dubbio a Manila.

A cura di Redazione Spettacolo

Gli equilibri dentro la casa del Grande Fratello Vip cambiano continuamente e spesso è difficile vederne i contorni, anche perché i contorni sfumati talvolta coinvolgono più inquilini. Sono le storie d'amore, ovviamente, quelle che attirano maggiormente i fan della casa, il microcosmo amoroso che si nutre di dinamiche che nella vita di tutti i giorni sono diluite nella quotidianità ma che in quello spazio ristretto ed esposto all'occhio pubblico assume una visibilità enorme. Di relazioni e tradimenti ne è piena la storia della casa, che di quelli, anzi, si nutre sia durante il periodo di diretta che nei mesi e negli anni successivi. Tra le storie che stanno facendo discutere e forse stanno nascendo c'è quella tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che in un attimo, però, diventa quasi triangolo, grazie alla presenza di Soleil Sorge.

La conversazione tra Alessandro e Manila

Alessandro e Sophie, come noto, sono molto vicini ma non è sfuggito ai fan del Grande Fratello Vip del rapporto tra l'ex corteggiatore di Uomini e Donne e Soleil con cui, pare sia nata una bella amicizia. È Sophie, però, colei a cui Basciano è più vicino al punto che si potrebbe pensare che sarà la prossima coppia della casa, anche se l'uomo mantiene ancora una certa distanza, si prende il tempo, spiega, per capire bene quello che succede e intanto continua a guardarsi intorno, dopo essersi avvicinato anche a Jessica, almeno nei primi istanti all'interno della casa. Insomma, la trama s'infittisce e Alessandro ha spiegato i suoi sentimenti in una conversazione con Manila Nazzaro.

I dubbi di Alessandro

Proprio l'ex Miss Italia, molto vicina sia ad Alessandro che a Sophie ha raccolto un po' di confessioni da parte dell'ex Uomini e donne. Pare, per adesso, che Alessandro voglia proseguire questa conoscenza con Sophie, che fin da subito era una delle donne da cui era più attratto, come ha candidamente ammesso fin da subito. L'uomo, però, vuole prendersi il tempo di conoscersi meglio: "Mi piace molto, ma devo capire bene se caratterialmente siamo compatibili, però mi piace molto" ha spiegato Alessandro mentre Nazzaro gli diceva che quelle cose si capiscono più fuori la casa che dentro: "Sì però qua dentro puoi un attimo vedere… no? Non c'è niente che non mi convince" ha risposto Alessandro, che lascia aperta una porta per sviluppi futuri.