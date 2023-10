Heidi in lacrime al GF: “Con Massimiliano ho avuto paura, ha una figlia e sento la responsabilità” Durante una delle ultime notti insieme Massimiliano ed Heidi si sono cambiati confessioni molto intime. “Sei la cosa più bella che mi è capitata qua dentro, come faccio se esci?”, si è esposto lui. Oggi che Heidi è ad un passo dall’uscire dal gioco, la loro attrazione è più forte che mai.

La storia d’amore tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci al Grande Fratello prende un’altra piega. Nelle ultime settimane sembrano essere crollati muri importanti tra i due, che si sono finalmente ritrovati, dopo la scintilla scattata tra loro dal primo giorno. Lei lo ha allontanato capendo che tra loro c’era qualcosa di importante, ha giocato con Vittorio lasciando intendere di aver perso interesse in Varrese, che però non ha mollato la presa nemmeno un secondo. Oggi che Heidi è ad un passo dall’uscire dal gioco, la loro attrazione è più forte che mai.

Il crollo di Heidi in puntata

Dopo aver visto la clip riassuntiva degli ultimi giorni, Heidi scoppia in lacrime. Dietro al sorriso che le ha sempre fatto da scudo finora si nasconde una profonda fragilità, che ora non può più nascondere. “Mi sono spaventata e odio ammetterlo perché io sono quella che non ha più paura”, spiega a Signorini in studio la 26enne di Pescara. “In questi giorni Massimiliano ha cambiato atteggiamento, è stato più delicato, ma io ho sempre voluto proteggerlo perché sono fatta così: penso anche per gli altri ed è un mio limite”. Massimiliano si commuove, ma è determinato a vivere il presente: “Nella vita mi è capitato di fare delle promesse e non riuscire poi a mantenerle… ho capito che bisogna vivere qui e ora le emozioni che ci capitano”.

Le confessioni notturne tra Heidi e Massimiliano

Durante una delle ultime notti insieme Massimiliano ed Heidi si sono cambiati confessioni molto intime. “Sei la cosa più bella che mi è capitata qua dentro, come faccio se esci?”, le ha chiesto. “E come faccio io poi, se ci rimango dentro?”, ha replicato lei esponendo tutti i suoi timori. “Se evito di starti vicino è perché so che c’è qualcosa di serio, sei grande, è una questione di responsabilità”, chiarisce. I suoi dubbi derivano soprattutto dal fatto che l’attore ha alle spalle una storia d’amore importante che ha dato vita ad una figlia, una situazione per lei fin troppo grande. “Io non voglio giocare, io voglio viverti”, è la dichiarazione d’amore di Varrese, che mette in chiaro le sue intenzioni.