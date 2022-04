Guendalina Tavassi litiga con Estefania all’Isola: “È falsa, sono delusa dalla sua amicizia” L’amicizia tra Estefania Bernal e Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi vacilla per via della nomination della scorsa settimana del leader Nick. Durante la puntata del 18 aprile, tra le due nasce un’accesa discussione.

A cura di Elisabetta Murina

Acceso scontro tra Guendalina Tavassi ed Estefania Bernal nella puntata del 18 aprile dell'Isola dei famosi. A far scoppiare la scintilla è stata la nomination che Nick dei Cugini di Campagna, leader della settimana appena trascorsa, ha fatto fatto durante l'ultima puntata. Il naufrago ha nominato Roger ed Estefania, lasciando senza parole la Tavassi, la quale pensava che il suo nome sarebbe stato quello di Licia Nunez e facendo nascere in diretta una polemica sulla strategia di gioco.

Il confronto tra Guendalina ed Estefania in Palapa

Guendalina ha raccontato a Ilary Blasi e al pubblico la sua versione dei fatti, sostenendo di aver reagito in quel modo perché sconvolta dal fatto che Nick avesse nominato l'amica Estefania e Roger, ma non per una questione di strategia:

Rimango delusa e sconvolta dall'amicizia che ho avuto con quel gruppo. Fuori dalla Palapa ci eravamo chiesti a vicenda chi avremmo nominato, anche a Nick ho detto ‘che nome fai?'. Quando poi si alza per fare il nome, io ho detto rivolgendomi a lei: ‘Sono sconvolta, pensavo facesse il nome di Licia". Estefania è doppiamente falsa.

La replica di Estefania

Immediata la replica della diretta interessata, Estefania, che ha dato una versione completamente opposta della storia, sostenendo che Guendalina fosse sconvolta non tanto perché preoccupata per lei, quanto perché con il nome "diverso" di Nick era saltato l'accordo per le nomination: "Prima di tutto l'amicizia è un'altra cosa, mi sono girata e lei mi ha detto: ‘Sono sconvolta, perché ha detto eravamo tutti d'accordo di nominare Licia'. Urli sempre, non si può parlare con te. Perché dovrei inventarmi una cosa del genere?".