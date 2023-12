Greta Rossetti: “Mia madre voleva proteggermi, pensava stessi male. Mirko deve starmi lontano” Nella casa del GF, Greta Rossetti ripensa all’incontro avuto con la madre Marcella Bonifacio, nel quale è intervenuto anche Mirko Brunetti. La concorrente ha detto: “Mia mamma è venuta per proteggermi, voleva dirmi questo. Lui deve starmi lontano anni luce”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto per gentile concessione di Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ripensa all'incontro avuto con la madre, Marcella Bonifacio. Le due si sono riviste nella puntata del 23 dicembre, ma l'intervento di Mirko Brunetti dallo studio ha infastidito la concorrente. "Mia mamma è venuta per proteggermi, voleva dirmi questo", ha detto la 25enne chiacchierando con Rosanna Fratello.

Greta Rossetti si sfoga sull'incontro con la madre

Greta sostiene che la madre Marcella sia venuta per farle sentire la sua vicinanza e per proteggerla, pensando che stia ancora soffrendo per il rapporto con Mirko. Chiacchierando con Rosanna Fratello, la concorrente ha parlato delle sue impressioni:

Mia mamma è venuta per proteggermi, me ne sono accorta dal fatto che mi ha detto "esci se vuoi", nel senso "non sentirti giudicata se scegli di uscire". Lei sa come sono fatta, che non ho un carattere forte, anche se ad oggi mi rendo conto che ho fatto un passettino. Pensava che stessi male per Mirko e mi ha detto ‘esci', è venuta a dirmi questo. Voleva anche raccontarmi qualcosa che è successo fuori, che Mirko non mi sta tutelando e che non c'è più bisogno di difenderlo, io l'ho sempre difeso.

Quanto al rapporto con Mirko, ormai da qualche tempo Greta ha preso la sua decisione e non intende tornare indietro in alcun modo: "Mia mamma ci aveva visto lungo e l'ha detto anche a lui. Deve starmi lontano anni luce, ad oggi non ci penso proprio. Deve solo chiedermi scusa".

L'incontro di Greta con la madre e l'intervento di Mirko dallo studio

Greta Rossetti si è commossa quando ha visto la mamma entrare nel salotto della Casa. "Ora che ti vedo sto bene", ha esordito Marcella Bonifacio. Poi ha continuato parlando di Mirko e facendo riferimento anche a Perla Vatiero: "Sono delusa, sei cascata in questa cosa, sei stata l'angelo riparatrice di questa coppia. Tra loro c'è amore vero, Mirko non si è comportato bene fuori con me. Però non fa niente, non mi importa".

A quel punto, dallo studio è intervenuto Mirko Brunetti: "Non c'è alcuna riappacificazione, mi dispiace se lei sminuisce l'amore che c'è stato". E Greta ha perso la pazienza, andando su tutte le furie: "Questo è il nostro momento, discutete quando siete fuori. Potete parlarne quando siete fuori? Non mi va di parlare di questo".