Grecia Colmenares non convince al Grande Fratello, i concorrenti: “Non si adatta, un po’ professoressa” Grecia Colmenares non ha convinto alcuni concorrenti, che l’hanno criticata ritenendola fuori contesto nella casa del Grande Fratello.

Grecia Colmenares ha accettato di partecipare al Grande Fratello con grande entusiasmo. L'attrice ha spiegato che era un suo sogno nel cassetto quello di poter varcare la porta rossa. Intanto, alcuni concorrenti si sono dimostrati critici nei suoi confronti.

Nel tugurio critiche a Grecia Colmenares

Gli abitanti del tugurio sono sembrati critici nei confronti di Grecia Colmenares. Anita Olivieri, in particolare, ha detto della nota attrice:

È fuori dal coro. Si vede subito. Secondo me vuole essere nel coro, ma capisce di essere già fuori. Mi sembra proprio fuori dal coro. È un po' professoressa di inglese, anzi di greco o latino. È un voler fare una cosa, perché la vuoi fare, ma non accettare il fatto che forse non sei fatta per questa cosa.

L'attrice non avrebbe spirito di adattamento

Lorenzo Remotti ha spiegato: "Sono impressioni che possono essere giuste o magari sbagliate. Mi dà l'impressione di quando non metti i pattini per quindici anni e dici, ma sì, facciamo due salti". Tutti sono scoppiati a ridere davanti all'esempio fatto dal concorrente. Poi, Anita Olivieri ha continuato: "Non è totalmente lei, perché deve un po' adattarsi". Ma Lorenzo ha replicato: "Non hai lo spirito di adattamento lì". Anita ha aggiunto di essersi fatta un'idea non proprio positiva dell'attrice sin dall'inizio:

C'è una cosa che vi dirò più avanti, che ho pensato appena l'ho vista, che si collega alla prima frase che ha detto: "Ah ma siete tutti giovani". La guardavo e dicevo: "Capisco perché ti senti un po' a disagio". Poi, sono frasi dette per chiacchierare, magari poi arrivi là e diventa la tua migliore amica.

Lorenzo Remotti si è detto d'accordo con lei sul fatto che questi siano giudizi un po' campati in aria e che dopo la dovuta conoscenza potrebbero cambiare: "Quello che dico io è che mi è capitato spesso di avere un'impressione a pelle, che poi si è rivelata tutto il contrario".