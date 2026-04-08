Grande Fratello Vip di martedì 7 aprile: eliminati ed esiliati di ieri sera, tutte le nomination

Ibiza Altea è l’eliminata della puntata del Grande Fratello Vip di martedì 7 aprile. Ha perso contro Marco Berry al televoto. Esce dopo tre settimane dall’inizio del reality show condotto da Ilary Blasi e commentato dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Ibiza Altea è l'eliminata della puntata del Grande Fratello Vip di martedì 7 aprile. Ha perso contro Marco Berry al televoto. Esce dopo tre settimane dall'inizio del reality show condotto da Ilary Blasi e commentato dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Ibiza Altea è l’eliminato della puntata di ieri sera

Ibiza Altea è stata nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 per circa 22 giorni. Non ha avuto un momento di esitazione, nemmeno quando è stata duramente attaccata dai suoi compagni di viaggio, soprattutto da Blu. "Mi dispiace sia uscita, anche quando mi chiedeva scusa ero ancora dispiaciuta", ha commentato la ragazza, che con Ibiza era andata a scontro durante una delle dirette. Nel reality show di Canale 5 ha raccontato la sua storia dalle tinte emotive molto forti. La morte del suo compagno, padre di suo figlio Angel Gabriel, in un incidente quando il bambino aveva solo 6 mesi, le ha inferto il dolore più grande della sua vita. Prima del GF Vip, la modella ha partecipato al reality Ex on the Beach Italia, dove si è parimenti distinta per il carattere dominante e la capacità di farsi notare dal pubblico.

Nominati ed esiliati di ieri sera

Marco Berry e Lucia Ilardo sono stati i più nominati dagli uomini e dalle donne della Casa del GF Vip. Berry è visto da una parte dei concorrenti come imbattibile al televoto, altri invece non approvano alcuni suoi modi di fare e non lo vedono sempre coerente. La Ilardo invece ha subito il contraccolpo della relazione fugace con Renato Biancardi, con il quale è stata a letto sotto le telecamere e poi ha vissuto una brutta lite, finita con una richiesta di esilio nel monolocale. Il ragazzo l'ha spedita nello spazio ristretto adiacente i loro locali insieme ad Alessandra Mussolini, con la quale pare stia vivendo un primo avvicinamento, non si sa ancora quanto sincero. Sta di fatto che la nipote di Sophia Loren non ha nominato lei bensì Blu Barbara Prezia: "Basta con questo vittimismo", questa la motivazione addotta.