Grande Fratello Vip, Andrea Maestrelli è l’eliminato della puntata del 13 marzo Andrea Maestrelli è l’eliminato della puntata di lunedì 13 marzo del Grande Fratello Vip. Salvi invece Giaele De Donà, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. A fine serata ci saranno le nomination.

Il concorrente eliminato nella puntata del 13 marzo del Grande Fratello Vip è stato Andrea Maestrelli. Ha perso al televoto contro Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà. Le prossime nomination saranno a fine puntata. L'appuntamento di questa sera si è aperto con un momento dedicato ad Antonella Fiordelisi, che ha ricevuto una sorpresa di compleanno da parte del fidanzato Edoardo Donnamaria, squalificato la scorsa settimana. Poi un confronto tra Daniele e Luca Onestini sul rapporto con Oriana Marzoli, che a sua volta è stata protagonista di un toccante racconto sulla sua famiglia.

Chi è stato eliminato nella puntata del 13 marzo 2023, le percentuali

Andrea Maestrelli ha dovuto lasciare per sempre la casa del GF Vip per volontà del pubblico, con una percentuale del. Gli altri concorrenti in nomination, quindi salvi per il momento, sono stati Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà. Ecco le percentuali di voto:

Nikita Pelizon 34%

Andrea Maestrelli 11%

Daniele Dal Moro 33%

Giaele De Donà 22%

I quattro nominati della puntata del 13 marzo

Cosa è successo nella puntata del 13 marzo

La puntata del 13 marzo del GF Vip, a meno di un mese dalla finale, si è aperta con un momento dedicato ad Antonella ed Edoardo. La ragazza ha ricevuto un videomessaggio da parte del fidanzato e gli ha dichiarato il suo amore, dicendosi pronta a trasferirsi a Roma. Poi un confronto tra Daniele Dal Moro e Luca Onestini riguardo al loro rapporto con Oriana Marzoli. Il modello veneto è infastidito da alcuni comportamenti della ragazza con il coinquilino, ma lei ha ribadito che si tratta solo di un amico. Oriana è stata anche la protagonista di un toccante racconto sulla sua storia personale, dal rapporto con la famiglia alle storie d'amore.