Daniele al GF Vip: “Ho dubbi sul rapporto di Oriana con Onestini”. La reazione della concorrente Nel corso della puntata del 13 marzo del GF Vip, Daniele Dal Moro e Luca Onestini hanno avuto un confronto sul loro rapporto con Oriana Marzoli. Il modello veneto è un pò infastidito dalla loro vicinanza, ma la ragazza ha ribadito che si tratta solo di un amico.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata del 13 marzo del Grande Fratello Vip, spazio a un confronto tra Daniele Dal Moro e Luca Onestini. I due sono amici, ma hanno una questione irrisolta per via di Oriana Marzoli. Il primo non ha mai accettato il rapporto che la coinquilina, a cui è molto legato, ha con il modello. Ques'ultimo a sua volta, ha sempre cercato di metterla in guarda da Daniele.

Il confronto tra Onestini e Daniele

Alfonso Signorini ha chiamato i due ragazzi nella stanza led e ha affrontato con loro l'argomento riguardante il rapporto con Oriana. Daniele ha spiegato di essere amico di Onestini e sicuro che lui non provi niente nei confronti della ragazza, ma di lei non può dire la stessa cosa:

Inizialmente avevo più pregiudizi su Luca, ad oggi invece abbiamo legato. Sinceramente dopo averlo visto con Ivana, ho capito che il suo interesse è per lei e che con Oriana c'è solo amicizia. A lei recrimino il fatto di aver avuto comportamenti con lui che non mi sono piaciuti e continuo ad avere i miei dubbi, non ci metto la mano sul fuoco, ma non sono geloso.

Dal canto suo, Onestini ha spiegato che non è vero che non ha mia parlato bene di Daniele con Oriana, anzi, ha sempre fatto il tifo per loro e non prova alcun tipo di interesse sentimentale per lei:

Se stanno bene, io sono felicissimo. Quando sento che si puntano il dito e Oriana viene da me che sta male, allora dico che le cose non vanno sempre forzate. Il rapporto che ho con lei non c'entra niente con la questione sentimentale. Io ho sempre spezzato lance a favore di Daniele. Lei ha occhi solo per lui.

L'opinione di Oriana

Anche Oriana, chiamata in causa dai due ragazzi, ha spiegato di essere sorpresa dalle parole di Daniele e ha ribadito, ancora una volta, di vedere in Onestini solo un amico: