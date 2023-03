Come procede l’amore tra Tavassi e Micol al GF Vip: “Non sappiamo come finirà, ma vogliamo provarci” Nel corso della puntata del 13 marzo del GF Vip, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno parlato del loro amore, che procede a gonfie vele e che hanno tutta l’intenzione di viversi anche fuori dalla casa.

A cura di Elisabetta Murina

Alfonso Signorini, nel corso della puntata del 13 marzo del Grande Fratello Vip, ha voluto parlare del rapporto d'amore tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, cresciuto giorno dopo giorno e che guarda già al futuro.

Micol e Edoardo pensano al futuro

La storia tra Micol e Edoardo continua a gonfie vele e i due appaiono più innamorati che mai. La concorrente pensa a come sarà il loro futuro una volta fuori dalla casa del GF Vip: "Vogliamo provarci, l'ennesima prova sarà la vita di tutti i giorni. Non voglio crederci troppo perché, fuori da qui, non sappiamo come andrà a finire". Anche Tavassi è della stessa opinione, nonostante la distanza geografica che li separa: "Dopo succede che la vedrò appena stacco da lavoro, faremo Milano e Roma".

Edoardo Tavassi e il rapporto con l'amore

Signorini ha chiamato Tavassi in confessionale e ha voluto approfondire con lui il suo rapporto con l'amore. Nel corso della sua vita, il concorrente ha avuto tre donne importanti, Alice, Lucia e Diana Dal Bufalo. Con ognuna di queste, il sentimento dopo un periodo è arrivato al capolinea.

La prima lo ha lasciato con un altro ragazzo conosciuto a cena ed è stato una grande delusione per Tavassi, mentre con la seconda è diventato quasi un rapporto fraterno: "È la persona più importane della mia vita, il problema è che siamo diventati a un certo punto amici. Abbiamo deciso di continuare a viverci, ma come se fossimo parenti. Viviamo ancora insieme". Lo stesso motivo ha portato alla fine della storia con Diana: "Con lei è successa la stessa cosa, poi è diventata la best friend di Lucia".