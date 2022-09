Grande Fratello Vip 2022: nominati della puntata Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi La puntata del Grande Fratello Vip del 22 settembre si è conclusa con un primo giro di nomination da cui emergono due nominati che, però, non rischiano l’eliminazione.

A cura di Ilaria Costabile

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda giovedì 22 settembre, già mette a dura prova i concorrenti che, dopo appena quattro giorni, sono già costretti a sottoporsi alle prime nomination. Le donne hanno votato in maniera palese, nominandosi l'una l'altra, mentre gli uomini hanno potuto usufruire del confessionale. Per la prima settimana del reality, quindi, in nomination ci sono Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi.

Le nomination di giovedì 22 settembre 2022

In questa prima fase, visto che hanno fatto ingresso nuovi protagonisti che si aggiungono a quelli entrati nella prima puntata, saranno solo i quindici gieffini che hanno dato il via a questa settima edizione ad affrontare il primo round di nomination. Le donne si sono votate tra loro e stessa sorte è toccata agli uomini, la differenza è stata nelle modalità: le donne l'una di fronte all'altra, gli uomini nel segreto del confessionale.

Ecco, quindi, le nomination femminili: Antonella Fiordelisi nomina Pamela Prati, che le ricambia il voto, Elenoire Ferruzzi nomina Patrizia Rossetti, nominata anche da Sara Manfuso, Ginevra Lamborghini nomina Cristina Quaranta, Nikita fa il nome di Antonella Fiordelisi, anche Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti.

Iniziano le nomination degli uomini. Il primo ad entrare in confessionale è Antonino Spinalbese che nomina George Ciupilan, George Ciupilan nomina Alberto De Pisis e anche Attilio Romita, Charlie Gnocchi nomina Alberto. Alberto invece nomina Attilio Romita, Amaurys nomina Luca Salatino. Infine, Luca chiude il primo giro di nomination facendo il nome di George Ciupilan.

Chi sono i concorrenti in nomination

Dopo aver concluso le nomination, sia maschili che femminili, Alfonso Signorini annuncia chi sono i nominati di questa prima settimana del Grande Fratello Vip, si tratta di Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi. Non si tratta di una nomination eliminatoria, ma da questa dipenderà comunque il destino di alcuni gieffini. I due dovranno trascorrere, in quanto nominati, qualche notte nella casa delle bambole.

Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 22 settembre

Pur essendo la seconda puntata del Grande Fratello Vip, non sono mancati colpi di scena per alcuni dei protagonisti. Nel corso della serata hanno fatto il loro ingresso nella casa nuovi concorrenti, ovvero Gegia, Carolina Marconi, Wilma Goich, Daniele Dal Moro, Marco Bellavia ed Edoardo Donnamaria, ma anche Giovanni Ciacci che ha procurato qualche momento di tensione, in particolare con una gieffina. Intanto, però, già qualche gieffino ha avuto modo di raccontare parte della sua storia, come Elenoire Ferruzzi che ha parlato della sua esperienza: "È dura essere quella che sono, le trans sono disumanizzate". Anche Ginevra Lamborghini, però, ha avuto un confronto con Alfonso Signorini il quale le ha comunicato che ha ricevuto una diffida da parte della sorella Elettra. Tra i momenti più attesi, di cui già nella seconda puntata si è potuto avere un lontanissimo assaggio, c'è quello in cui Pamela Prati parlerà dell'ormai noto Mark Caltagirone Gate.