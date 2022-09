Giovanni Ciacci entra al GF Vip e Pamela Prati si gela, Bruganelli: “Ha la coda di paglia” Giovanni Ciacci questa sera ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip: tutti i concorrenti sono corsi a salutarlo, eccetto Pamela Prati. “Tra loro non corre buon sangue” ha spiegato Alfonso Signorini. Poi il botta e risposta tra la soubrette e Sonia Bruganelli.

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello VIP stasera si è aperto con l'ingresso di Giovanni Ciacci. Il nuovo concorrente entrato a far parte del reality con l'obiettivo di aiutare a combattere lo stigma social che affligge i malati di HIV, essendone lui vittima, una volta varcata la porta rossa è stato raggiunto da tutti gli inquilini. Eccetto uno: Pamela Prati. Tra i due è sembrato chiaro sin da subito che non scorresse buon sangue: un "ciao" da lontano e un gelo tra loro ha subito catturato l'attenzione dei telespettatori e dei presenti in studio. Sonia Bruganelli non ha perso tempo per indagare, così si è rivolta alla soubrette: "Mi stupisce il tuo atteggiamento così freddo e schivo, come se avessi visto uno spettro". La replica indispettita: "Assolutamente no".

Il botta e risposta tra Pamela Prati e Sonia Bruganelli

"Assolutamente no, ho salutato educata" è stata la risposta fredda di Pamela Prati alla domanda dell'opinionista Sonia Bruganelli. "Ah, dunque è questo il massimo della tua empatia?" la replica dallo studio. Quando Signorini ha provato a spezzare una lancia a favore della soubrette chiedendo ad entrambi di abbracciarsi, la Prati gli ha allungato soltanto la mano. "Coda di paglia" il commento della Bruganelli.

Ma quale coda di paglia, secondo me ti fai i film in testa. Io sono una donna, mi sono alzata, è l'uomo che va verso la donna a salutare a casa mia. Io sono rimasta qua.

"Ognuno ha il suo carattere, lei non è esuberante, lui si" ha commentato Orietta Berti.

Da dove nasce il gelo tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci

Al termine del botta e risposta, ha preso parola Alfonso Signorini che ha spiegato da dove nasce la freddezza che separa il nuovo arrivato e Pamela Prati. "Tra loro non corre buon sangue, Ciacci è stato uno dei principali accusatori nei vari programmi tv contro Pamela quando è scoppiato il caso Caltagirone" le sue parole. "Credo che Pamela ancora oggi sia un po' risentita".