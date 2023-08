Grande Fratello riparte dalla sua storia, nel primo spot anche Pietro Taricone e Cristina Plevani Il Grande Fratello 2023-2024 si prepara al via e Mediaset lancia la nuova stagione puntando sulla storia del reality, con un promo emozionale che ripercorre i vent’anni e più del programma.

A cura di Andrea Parrella

Non accadeva da tempo, ma mai come per la prossima stagione televisiva, i promo dei programmi in arrivo a settembre stanno avendo grande centralità in questo agosto di vigilia, in particolare per quel che riguarda la programmazione Mediaset. Oltre alle novità di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, c'è una certa attesa anche per il ritorno del Grande Fratello, che dalla prossima stagione andrà in onda in una versione ibrida, metà vip e metà nip.

Il nuovo GF voluto da Pier Silvio Berlusconi

Lo sottolinea appunto il primo dei due spot in rotazione su Canale 5, che punta su questo aspetto relativo alla composizione del cast e sulla centralità delle emozioni. Approccio in linea con il diktat aziendale sul reality, ovvero la stretta rispetto alla scorsa stagione, i cui eccessi avevano portato alla protesta esplicita dell'amministratore delegato dell'azienda, Pier Silvio Berlusconi. La nuova linea anti trash di Mediaset partirà proprio dal Grande Fratello, c'è quindi una certa curiosità per questa morigerata versione del reality.

La seconda clip in rotazione, invece, punta sull'effetto amarcord, ripercorrendo i 20 anni e più di storia del Grande Fratello in Italia e facendo scorrere in un piccolo televisore le immagini dei volti più significativi della storia del programma, da Pietro Taricone e la vincitrice della prima edizione, Cristina Plevani, passando per Luca Argentero, Serena Garitta, Patrick Pugliese, fino alla vincitrice dell'ultima edizione, Nikita Pelizon. Un messaggio chiaro che vuole evidentemente mettere al centro della narrazione di questa nuova edizione le radici del reality, richiamando all'autenticità delle prime edizioni, oggi preistoria della Tv.

La prima puntata del Grande Fratello 2023/2024: quando comincia

La prima puntata del Grande Fratello 2023/2024 andrà in ondalunedì 11 settembre su Canale 5 a partire dalle 21.30-40 circa. Ad accompagnare i concorrenti all'interno della Casa più spiata d'Italia ci sarà Alfonso Signorini, alla guida del reality ormai da diversi anni. L'appuntamento, come di consueto, è in prima serata probabilmente con due appuntamenti a settimana.

Chi sono le nuove opinioniste del GF 2023/2024

Uno dei tanti cambiamenti di queste edizione del GF riguarda le opinioniste in studio. Sulla poltrona rossa siederà infatti un solo nome, quello di Cesara Buonamici. La giornalista, volto del TG5, continuerà anche a portare avanti il suo lavoro durante i mesi di messa in onda del programma. "Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice", ha commentato a proposito della decisione di Mediaset di volerla come presenza fissa per commentare le vicende nella Casa. Quanto al ruolo di inviata social del programma, è confermato che sarà più Giulia Salemi in studio a leggere i tweet del pubblico in diretta, ma il suo posto sarà occupato da Rebecca Staffelli.