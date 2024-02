Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata del 28 febbraio: Massimiliano Varrese, Simona Tagli in nomination Nella puntata di mercoledì 28 febbraio del Grande Fratello, non c’è stato nessun eliminato. Il primo concorrente che dovrà superare la sfida eliminatoria del prossimo appuntamento col reality è Massimiliano Varrese. In nomination con la maggior parte dei voti della casa c’è Simona Tagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 28 febbraio. Il televoto serviva per decretare il primo candidato alla nomination eliminatoria che è risultato Massimiliano Varrese. Nel corso della puntata, spazio agli scontri avvenuti in questi giorni. Inoltre, Alfonso Signorini ha permesso a Paolo Masella di incontrare la madre Sandra e ad Alessio Falsone di riabbracciare il padre Domenico. In nomination c'è Simona Tagli.

Il televoto del 28 febbraio 2024 è stato decisamente affollato. A sfidarsi per decretare il candidato alla prossima nomination che prevede l'eliminazione, ben sette concorrenti: Alessio Falsone, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Simona Tagli.

Durante la puntata di mercoledì 28 febbraio, si sono svolte le nomination con i piramidali, a seconda del colore alla base della piramide il concorrente può andare in confessionale e fare la sua nomination di nascosto oppure deve farla davanti a tutti. La prima ad essere chiamata è stata le nomination Beatrice nomina Anita, Giuseppe nomina Simona Tagli, Marco Maddaloni anche nomina Simona Tagli, nominata anche da Rosy Chin, Federico Massaro fa il nome di Perla Vatiero, Anita Olivieri fa il nome di Simona Tagli, Grecia nomina Perla Vatiero, Alessio fa il nome di Simona Tagli, nominata anche Greta Rossetti. Letizia vota Simona, Massimiliano fa il nome di Letizia Petris, è il turno di Perla che vota Federico, Simona vota Anita Olivieri, Sergio D'Ottavi fa il nome di Anita. Infine Paolo Masella nomina Simona Tagli.

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 28 febbraio, Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, hanno raccontato i fatti salienti degli ultimi due giorni. Si è parlato del momento di crisi dell'amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Alcuni concorrenti sono convinti che il gieffino si stia innamorando di Anita. Intanto, Alfonso Signorini ha rimproverato i concorrenti per il disordine e la maleducazione. Paolo Masella ha incontrato la madre Sandra, a cui è molto legato. Sorpresa anche per Alessio Falsone che ha rivisto il padre Domenico. Spazio al malumore di Massimiliano Varrese esploso dopo la nomination. Infine, Perla Vatiero ha ribadito di essere innamorata di Mirko Brunetti.