Signorini rimprovera i concorrenti del GF: "Maleducazione mai vista, casa in condizioni orribili" Alfonso Signorini ha rimproverato i concorrenti del Grande Fratello, durante la diretta di mercoledì 28 febbraio.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 28 febbraio, Alfonso Signorini ha rimproverato i concorrenti per il disordine, la scarsa pulizia della casa e per l'abitudine di urlare tutta la notte, impedendo ai gieffini più stanchi di riuscire a riposare. Ecco cosa ha detto il conduttore del reality trasmesso da Canale5.

Alfonso Signorini rimprovera i concorrenti del Grande Fratello

Alfonso Signorini, in diretta, ha rimarcato come i concorrenti sembra non siano in grado di tenere pulita e in ordine la casa: "Io ho un'educazione molto basica e in base alla mia educazione basica voglio dire a tutti i ragazzi che lasciare la casa nelle condizioni in cui la lasciate è veramente orribile e un segno di maleducazione veramente mai vista". Il conduttore ha continuato, insistendo sul tema della scarsa pulizia: "A casa mia, lasciare la cicca della sigaretta nel bicchiere o il piatto sporco nel lavello…queste robe qua, prima di andare a letto si devono pulire, sono le basi della buona educazione". Quindi ha anche puntualizzato un altro atteggiamento scorretto degli inquilini del Grande Fratello, quello di urlare tutta la notte:

E poi se una persona dorme, se vedete che accanto al vostro letto c'è uno che dorme, voi non avete nessun diritto di saltare e ridere sguaiatamente alle cinque e mezzo del mattino, perché questo povero Cristo ha tutto il diritto di dormire in santa pace.

Cesara Buonamici è d'accordo con il conduttore

Cesara Buonamici ha appoggiato il discorso fatto da Alfonso Signorini: "Sono perfettamente d'accordo con te, bravo". Intanto, Grecia Colmenares provava a discolparsi, ma il conduttore l'ha interrotta bruscamente spiegando:

Non mi interessa chi l'ha fatto e chi non l'ha fatto, voglio solo dire quali sono le regole basiche del buon comportamento civile tra esseri umani.