Grande Fratello, la programmazione cambia ancora: il daytime si sposta per lasciare spazio ad Amici Cambio di programmazione per Canale5. La soap La Promessa non verrà sospesa. Così, toccherà al daytime del Grande Fratello spostarsi per lasciare spazio alla fascia quotidiana di Amici di Maria De Filippi.

Cambio di programmazione per Canale5 e, anche stavolta, la decisione presa da Mediaset avrà un impatto sulla posizione in palinsesto del Grande Fratello. DavideMaggio.it fa sapere che la soap La Promessa non sarà sospesa come inizialmente previsto e ciò porterà ad alcuni cambi in palinsesto.

La soap La Promessa non verrà sospesa, cambia la programmazione di Canale5

Mediaset ci ha ripensato. La soap La Promessa, in onda ogni pomeriggio alle ore 16:20 su Canale5, non verrà sospesa. Inizialmente era previsto che l'ultima puntata andasse in onda venerdì 22 settembre, ma a quanto pare la serie resterà al suo posto in palinsesto. Dunque, gli spettatori che si sono appassionati a quelle intricate vicende, potranno continuare a seguirle. L'appuntamento sarà dalle 16:40 alle 16:55, dunque in una forma ridotta della durata di quindici minuti. Per lasciare La Promessa al suo posto in modo che faccia da traino a Pomeriggio Cinque, però, occorrerà apportare dei cambiamenti in palinsesto.

Si sposta il daytime del Grande Fratello

L'esigenza di sospendere La Promessa era nata dalla necessità di lasciare spazio in palinsesto per il daytime della nuova edizione di Amici. A quanto pare, però, si è deciso di salvare capra e cavoli e di spostare il daytime del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini è già reduce da un cambio di programmazione. L'appuntamento in prima serata, infatti, non è più il lunedì e il venerdì, ma il lunedì e il giovedì. Ma cambierà anche la collocazione del daytime. Su Canale5, alle ore 16:10, non andrà più in onda la fascia dedicata al GF, ma il daytime di Amici di Maria De Filippi. Per assistere alle pillole su quanto accade nella casa, invece, occorrerà sintonizzarsi su Canale5 alle ore 10:55 del mattino e alle ore 13:40 del pomeriggio. In entrambi i casi si tratterà di un appuntamento della durata di soli cinque minuti.