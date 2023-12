Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi: “Sei squallido tu e l’amica tua” Altro scontro nella casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi si scaglia contro Giuseppe Garibaldi apostrofandolo in malo modo e includendo nella discussione anche Anita Olivieri che scoppia in uno sfogo.

Nella casa del Grande Fratello ormai le tensioni sono all'ordine del giorno, soprattutto quando i protagonisti sono Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due, da quando hanno chiuso la loro liaison, continuano comunque a battibeccare e non perdono occasione per lanciarsi frecciate di fuoco. Ecco che, infatti, durante la serata, è l'attrice a rivolgersi in maniera piccata nei confronti del gieffino.

L'attacco di Beatrice Luzzi a Giuseppe

"Squallido, sei uno squallido" dice Beatrice alzando visibilmente la voce, per farsi sentire da Giuseppe che è in giardino e si ripete dicendo: "Squallido. Entra e mi dice, ma stasera non li hai fatti i piatti? Ma sei uno squallido tu e l'amica tua" continua l'attrice infastidita da questo appunto del calabrese che aveva tutta l'aria di essere una presa in giro. Il trentenne, infatti, ironizza sul fatto che ci fossero alcune cose da lavare, come ad esempio dei bicchieri, che lascia divertito nei pressi del lavandino: "Ma perché non te ne vai in giardino con l'amica tua e ci lasci in pace eh?" dice Beatrice, ricevendo in risposta: "Un po' di ironia su. Ma cosa c'entra l'amica mia?", "Lei c'entra sempre" risponde Luzzi piuttosto infastidita.

Lo sfogo di Anita Olivieri

L'amica in questione, ovviamente, sarebbe Anita Olivieri che, però, stavolta sembra non aver preso di buon grado il fatto che Beatrice le vada contro e la includa in ogni scontro, anche se in realtà non la vede coinvolta. In giardino con Giuseppe e Rosy Chin, la 26enne si lascia andare ad uno sfogo in cui manifesta il suo disagio nel rapportarsi con Luzzi e infatti quasi in lacrime dice:

Questa non me molla, non me molla. Le chiedo scusa e non le va bene, non parlo più con lui e non le va bene. Che devo fa? Lei vuole che esco, questo vuole. Non mi appendo a lei, già non ho più voglia. Io mi trovo in mezzo, e vi trovo in due contro anche se tu sei amico mio.