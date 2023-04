“Grande Fratello 2023, concorrenti Nip e Orietta Berti di nuovo opinionista” Il Grande Fratello dovrebbe tornare a settembre 2023 con diverse novità. Dagospia rivela che il format tornerà ad essere Nip e potrebbe vedere ancora Orietta Berti opinionista: “Il suo contratto prevederebbe anche la realizzazione di uno show che si svilupperebbe in due puntate”.

A cura di Gaia Martino

A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà al timone di una nuova edizione del Grande Fratello. In attesa di sapere se la prossima stagione televisiva il reality seguirà il format Vip o Nip, ovvero con personaggi famosi o "sconosciuti" al mondo della tv, Dagospia anticipa che al fianco del conduttore potrebbe esserci di nuovo la cantante Orietta Berti.

"Orietta Berti pronta per il bis al Grande Fratello"

Dagospia rivela che Orietta Berti potrebbe essere ancora opinionista del Grande Fratello. La famosa cantante che nella scorsa edizione ha fatto tanto chiacchierare per i diversi scontri con Antonella Fiordelisi, pare sia pronta per il bis, si legge: il contratto prevederebbe anche la realizzazione di uno show che si svilupperebbe in due puntate e che dovrebbe andare in onda nella nuova stagione televisiva. Non dovrebbe tornare invece Sonia Bruganelli nelle vesti di opinionista, stando a quanto lei stessa ha raccontato meno di un mese fa in un'intervista a Vanity Fair: "Rimango produttrice, credo che ora sia il momento di Giulia Salemi".

La nuova edizione del Grande Fratello potrebbe essere senza VIP

"Non ho ancora iniziato le riunioni, vi terrò aggiornati": con queste parole Alfonso Signorini ieri sera ha risposto a un utente su Instagram curioso di sapere se la prossima edizione del GF tornerà alle origini con il format Nip. Sempre Dagospia ha lanciato l'indiscrezione lo scorso 17 aprile, Giuseppe Candela scrisse che "a Mediaset si lavora alla prossima stagione con la riconferma di Signorini ma con una novità, un ritorno al passato: nella casa più spiata d'Italia entreranno concorrenti Nip, cioè non famosi". La rivoluzione potrebbe riservare diverse sorprese, tra queste anche quella relativa alla durata del reality che potrebbe essere ridotta rispetto alle ultime edizioni, durate circa 6 mesi.