Orietta Berti: “Rifarei il Gf Vip, Piersilvio Berlusconi? Giusto tutto si fondi sul rispetto” Orietta Berti potrebbe tornare da opinionista al Grande Fratello Vip. La cantante apre le porte al reality show di Alfonso Signorini e precisa: “Giusto che tutto torni a fondarsi sul rispetto reciproco”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Orietta Berti tornerebbe al Grande Fratello Vip. Opinionista dell’ultima edizione del reality show condotta da Alfonso Signorini, la cantante conferma di essersi legata alla trasmissione e ai suoi meccanismi, nonostante il richiamo all’ordine arrivato nelle ultime settimane prima della finale da parte di Piersilvio Berlusconi (e che non la riguardava). Intervistata da Libero Quotidiano, l’artista fa sapere che accetterebbe una eventuale seconda convocazione. Ma precisa che nessuna chiamata sarebbe ancora arrivata.

Orietta Berti: “Perché non rifare il GF Vip?”

“Per ora non ho avuto ancora notizie al riguardo ma se me lo riproponessero le dico: perché no?”, dichiara Orietta a proposito della possibilità di ripetere l’esperienza nel ruolo di opinionista al Gf Vip, “Ho viaggiato molto in treno, più di novanta viaggi sull’Alta Velocità, e mi sono confrontata con altri viaggiatori, madri di famiglia, nonne. Mi sono resa conto di quanto il programma fosse seguito. Mi hanno dato dei consigli che forse hanno aiutato anche Pier Silvio a dare un po’ più di disciplina ai concorrenti”. Orietta svela così di avere raccolto lamentele in giro per l’Italia che avrebbero contribuito alla decisione di Piersilvio di intervenire a gamba tesa sulle dinamiche del programma.

Il rammarico di Orietta Berti: “Pensavamo di potere approfondire”

Ma la cantante non si risparmia una velata critica nei confronti di quei concorrenti che, con i comportamenti nella Casa, non avrebbero consentito alla macchina del Grande Fratello di approfondire temi importanti, com’era inizialmente previsto:

Leggi anche Nikita Pelizon è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2023