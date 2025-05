video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 17 e domenica 18 maggio in tv Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 17 e domenica 18 maggio. Chi accoglieranno in studio Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio: tutti i nomi del weekend in tv.

A cura di Gaia Martino

Nel weekend di sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 riaprono i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai1 e Che tempo che fa sul NOVE ospiteranno tanti volti noti dello spettacolo italiano. Per il varietà di Mara Venier e il programma di Fabio Fazio si tratta dell'ultima puntata stagionale. Ecco la lista di tutti gli ospiti in programma.

Gli ospiti di Verissimo sabato 17 e domenica 18 maggio

Nel primo appuntamento di Verissimo di sabato 17 maggio, dalle 16.30 su Canale5, Silvia Toffanin intervisterà Alex Britti. In studio arriverà anche Melissa Satta, poi Samanta Togni e Nicolò, l’ultimo allievo eliminato dal serale di Amici. Nella stessa puntata la conduttrice accoglierà Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo, il ragazzo morto nel 2006 per una leucemia fulminante, poi Virna Toppi e Nicola Del Freo che faranno conoscere al pubblico la figlia Asia.

Domenica, dalle ore 16.30 su Canale5, sarà in studio Giovanni Allevi per un'intensa intervista. Sarà ospite per la prima volta, con la sua storia e la sua carriera d’attrice, Alessandra Mastronardi, presto in prima serata su Canale 5 con la nuova serie Doppio gioco. Silvia Toffanin intervisterà anche Alessandra Amoroso, incinta della sua prima bambina, Anna Tatangelo, e i finalisti di Amici Antonia, TrigNO, Francesco, Alessia e Daniele.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier, dalle 14 su Rai 1, condurrà l'ultima puntata stagionale di Domenica In. La lista degli ospiti non è ancora stata annunciata, ma la conduttrice nella scorsa puntata ha fatto sapere che nell'ultimo appuntamento sarà ospite Antonello Venditti. IN AGGIORNAMENTO

Gli ospiti di Che tempo che fa domenica 18 maggio

Nell'ultima puntata stagionale di Che tempo che fa di domenica 18 maggio, dalle 19.30 sul NOVE, Fabio Fazio accoglierà in studio Noemi. Stando agli annunci social del programma, tra gli ospiti ci saranno anche Elly Schlein e Renzo Arbore. IN AGGIORNAMENTO