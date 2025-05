video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 10 e domenica 11 maggio in tv Chi saranno i protagonisti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa nel weekend di sabato 10 e domenica 11 maggio. Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il weekend in compagnia dei programmi televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Verissimo, in programma per sabato 10 e domenica 11 maggio su Canale5, Domenica In previsto per domenica su Rai 1 e Che tempo che fa, domenica sera sul NOVE, ospiteranno in studio tanti personaggi noti dello spettacolo italiano. Ecco tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 10 e domenica 11 maggio

Verissimo torna in tv sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, dalle ore 16.30 su Canale5, con tanti ospiti. Nel primo appuntamento del weekend Silvia Toffanin intervisterà le campionesse Alice e Asia D’Amato, sorelle gemelle unite dalla passione per la ginnastica artistica. In studio arriverà la sciatrice Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde, giovane promessa dello sci azzurro morta a causa di una drammatica caduta in allenamento, a soli 19 anni, lo scorso 28 ottobre. Saranno ospiti della puntata anche Carmen Di Pietro con la figlia Carmelina e Angela Luce, protagonista del teatro e del cinema italiano. Infine, spazio agli ultimi allievi eliminati da Amici, la ballerina Chiara e il cantante Jacopo Sol.

La puntata di domenica vedrà in collegamento con lo studio di Silvia Toffanin Federica Brignone. Ospite in studio Gigi D’Alessio, poi ancora Sandro Giacobbe con la moglie Marina, Red Canzian e Paola Caruso.

Leggi anche Domenica In si allunga di una puntata, quando chiude la trasmissione di Mara Venier

Gli ospiti di Domenica In di domenica 11 maggio

Mara Venier torna domenica 11 maggio con il suo varietà di Rai 1, Domenica In, dalle ore 14. Gli ospiti della puntata non sono ancora stati annunciati. IN AGGIORNAMENTO

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Che tempo che fa torna in tv domenica 11 maggio, dalle 19.30 sul NOVE. Tra gli ospiti di Fabio Fazio, annunciati dal profilo social del programma, spunta il nome di Marco Mengoni. IN AGGIORNAMENTO