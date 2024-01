Gli ex GF stretti intorno a Dayane Mello quando perse il fratello, con Beatrice Luzzi non è accaduto Dayane Mello, ex concorrente del GF che conosce bene il dolore legato alla notizia della scomparsa di un familiare ricevuta nel pieno di un reality show, testimonia pubblicamente la sua solidarietà nei confronti di Beatrice Luzzi. A sostenerla all’epoca anche tutti i suoi coinquilini, cosa che con l’attrice non è accaduta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La notizia dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello dopo la scomparsa del padre ha ricordato al pubblico del reality quanto accadde solo tre anni fa all’epoca in cui, in pieno GF Vip, Dayane Mello apprese che il fratello Lucas era morto. Una notizia sconvolgente che fu comunicata alla modella mentre era ancora nella Casa. Dayane decise di continuare la sua avventura nel programma perché impossibilitata a partire per il Brasile, paese in cui fratello era scomparso in seguito a un incidente automobilistico, e perché una volta fuori, temeva che in Italia sarebbe rimasta completamente sola ad affrontare quel lutto. All’epoca, tutti i concorrenti del GF si strinsero intorno a Dayane. Personaggio divisivo, la modella era stata protagonista di più di uno scontro nella Casa – un po’ come accaduto a Beatrice quest’anno – ma i suoi compagni di gioco riuscirono a mettere da parte ogni divergenza pur di sostenerla.

Il messaggio di Dayane Mello a Beatrice Luzzi

La Casa intera, in quel periodo, si occupò del benessere di Mello, perfino quei coinquilini con i quali la modella aveva avuto il maggior numero di contrasti. Le immagini di quel periodo circolano adesso sui social, a testimonianza di quanto sia stato diverso l’atteggiamento tenuto dai concorrenti di quell’edizione in una situazione molto simile a quella che ha investito la Casa del GF oggi. La stessa Dayane, ricordando il moto di solidarietà che l’aveva avvolta in quel frangente tanto complesso, ha voluto restituire parte di quell’affetto a Beatrice Luzzi, con un messaggio pubblicato sui social: “Non conosco Beatrice Luzzi ma conosco bene il suo dolore e le sono sinceramente vicina con tutto il mio cuore”.

I concorrenti del GF e l’atteggiamento tenuto nei confronti di Beatrice Luzzi

Quando sta accadendo sui social in queste ore, con i video di quella vecchia edizione del GF tornati virali, ha un solo scopo: dimostrare quanto poco la Casa del GF 2023/2024 sia stata solidale nei confronti di Beatrice. A parte qualche eccezione, l’attrice non ha ricevuto alcuna manifestazione di sostegno da parte dei suoi ex coinquilini (ex almeno per il momento, sarà Beatrice a decidere se rientrare o meno nella Casa), un atteggiamento che ha indispettito perfino il conduttore Alfonso Signorini al punto da spingerlo a pubblicare un post sulla sua pagina Instagram. Fuori dalla Casa, però, Luzzi ha ricevuto migliaia di messaggi di supporto e non solo da parte dei suoi fan. A stringersi intorno all’attrice è stata la produzione del Grande Fratello, oltre a un gran numero di ex concorrenti e colleghi, determinata a non lasciarla sola in un momento tanto doloroso.