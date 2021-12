Gli auguri di Alfonso Signorini al GFVip: “Gli affetti sono nel cuore, amateli anche se a distanza” Alfonso Signorini manda un messaggio per augurare ai vipponi un buon Natale: “Saranno festeggiamenti diversi, lontano dai vostri cari, ma portateli sempre nel cuore”.

A cura di Ilaria Costabile

In un giorno così speciale come il Natale, non potevano mancare gli auguri di Alfonso Signorini ai vip che si accingono a festeggiare nella dimora di Cinecittà. Il conduttore del reality show di Canale 5 irrompe nel pomeriggio della Vigilia per mandare un messaggio ai concorrenti di questa sesta edizione, ricordando loro che l'amore e il piacere di stare insieme sono i motivi per cui si festeggia una ricorrenza così importante e significativa.

Il messaggio di Alfonso Signorini per i vip

Un video messaggio direttamente dalle coltri innevate della montagna, dove Alfonso Signorini sta trascorrendo dei giorni di relax in queste brevi vacanze natalizie che lo separano dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il conduttore, quindi, rivolge i suoi più affettuosi auguri ai vipponi che lo ascoltano emozionati e pronti a brindare e festeggiare, vivendo un'esperienza unica e irripetibile come quella di trascorrere il Natale da protagonisti di uno degli show più chiacchierati della tv: