Gli ascolti tv di martedì 2 gennaio: chi ha vinto tra Non ti pago e Milan-Cagliari

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, martedì 2 gennaio 2024, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai Uno è andato in onda Non ti pago, il film ispirato all'opera drammaturgica di Eduardo De Filippo con Sergio Castellitto protagonista. Canale 5 invece ha trasmesso la partita di Coppa Italia, Milan-Cagliari, che ha visto i rossoneri vincere 4 a 1. Su Rai Due ieri sera è partito il programma condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, The Floor – Ne rimarrà solo uno. Ecco tutti i dati auditel.

La sfida agli ascolti tv tra Non ti pago su Rai Uno e Milan-Cagliari su Canale 5

Su Rai Uno ieri sera, martedì 2 gennaio 2024, il film Non ti pago con Sergio Castellitto è stato seguito da 2.319.000 spettatori pari al 13.5%. La partita di Coppa Italia, Milan-Cagliari, conclusasi con la vittoria dei rossoneri, ha totalizzato invece 3.234.000 spettatori pari al 16.5%. La sfida in termini di ascolti tv è stata conquistata da Canale 5 con la serata dedicata al calcio.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

The floor – Ne rimarrà solo uno in onda su Rai Due ieri sera è stato seguito da 1.126.000 spettatori pari al 7.1% di share. L'afide e la formica, film andato in onda su Rai Tre, ha segnato 891.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Will Hunting – Genio ribelle su Italia Uno ha totalizzato 1.294.000 spettatori pari al 7.9%. È sempre Cartabianca, il programma di intrattenimento con Bianca Berlinguer alla conduzione in onda su Rete4, è stato seguito da 1.032.000 spettatori con il 7.3% di share. Su La7 il film Cose Nostre – Malavita ha registrato 660.000 spettatori con uno share del 3.6%. Due pattini e una corona su Tv8 ha segnato 700.000 spettatori con il 3.8%, La Maschera di Zorro sul NOVE ha segnato 462.000 spettatori con il 2.9%.