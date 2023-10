Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello: “Mi ha visitato un dottore, non sto bene” Giuseppe Garibaldi nella casa del GF ha confessato a Fiordaliso di non sentirsi bene. Ieri sera ha rivelato di essere stato visitato da un dottore: “Mi ha detto che sto combinato male, mi ha dato delle pasticche che non mi stanno facendo effetto”. Secondo i telespettatori avrebbe ha accusato “un dolore alla schiena, fino al collo”.

A cura di Gaia Martino

Giuseppe Garibaldi sta facendo i conti con un problema di salute nelle ultime ore. Il concorrente del Grande Fratello ieri sera ha confessato a Fiordaliso di essere stato visitato da un dottore: "Mi hanno detto che sono combinato male". Secondo il racconto dei telespettatori avrebbe un forte mal di schiena.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi ha confessato a Fiordaliso ieri sera di non sentirsi bene fisicamente: "Mi sono fatto vedere (da un dottore, ndr), mi viene anche da vomitare. Mi ha detto che sono combinato male. Mi ha dato delle pasticche che non mi stanno facendo effetto". Stando al racconto dei telespettatori su Instagram, il concorrente nel corso della giornata ha accusato "un dolore alla schiena, fino al collo", "credo abbia problemi con la cervicale".

Le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Questa mattina il concorrente è stato ripreso dalle telecamere del reality mentre dormiva.

La scenata di gelosia con Beatrice Luzzi

Ieri i concorrenti nella casa del Grande Fratello si sono divertiti con un gioco ideato da Vittorio: ad ogni turno ognuno di loro ha posto una domanda ad un altro concorrente. Beatrice Luzzi ha chiesto a Massimiliano Varrese con chi, tra i presenti, vorrebbe dormire all'interno della casa. La scelta dell'attore è ricaduta su di lei: "Sarebbe un'opportunità per entrare più in confidenza intima con Bea e capire cose che vorrei capire" ha spiegato. Beatrice non si è detta stupita ed ha risposto: "Lo sapevo". Il botta e risposa provocatorio tra i due – che hanno discuso numerose volte – ha scatenato la gelosia di Giuseppe Garibaldi che ha deciso di allontanarsi dal gruppo. Raggiunto dall'attrice, è stato consolato: "Mi piaci solo tu, non sarà mai mio amico" ha confessato sottolineando quanto accaduto con il loro inquilino. "Ero contenta della risposta perché ha confermato la mia tesi" ha detto prima di concludere: "Mi ha dato una chiave di lettura".