Giuseppe Brindisi resta a Zona Bianca, salta la staffetta con Francesco Vecchi Non ci sarà sostituzione ad agosto, Giuseppe Brindisi resta alla conduzione di Zona Bianca per tutta l’estate. La staffetta prevista con Francesco Vecchi salta con le elezioni che incombono.

A cura di Andrea Parrella

La staffetta tra Giuseppe Brindisi e Francesco Vecchi alla conduzione di Zona Bianca non si farà. Era prevista per il mese di agostol'alternanza tra i due giornalisti, con Vecchi destinato al suo debutto in prima serata per una sostituzione estiva del collega, che va in onda ininterrottamente da aprile 2021, senza pausa. Vacanze rinviate anche quest'anno, a quanto pare, viste le elezioni che incombono e il ritorno anticipato di tutti i principali talk show politici di Mediaset, come annunciato nelle scorse ore.

Ad anticipare la notizia era stato TvBlog, con la conferma da parte di Mediaset arrivata proprio nelle ultime ore, stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti dirette. Per Vecchi l'incontro con la prima serata dovrà essere dunque rinviato, a lui resta la certezza di tornare a settembre con la conduzione di Mattino Cinque, dove alternandosi con Federica Panicucci continuerà a tenere le redini del contenitore mattutino di Canale 5.

Il ritorno di Berlusconi in Tv a Zona Bianca

Brindisi, intanto, ha accolto il ritorno in Tv di Silvio Berlusconia due anni e mezzo dall'ultima volta. Nella puntata del 28 luglio il leader di Forza Italia ha portato a Zona Bianca il suo programma elettorale con cui tenterà di riequilibrare le sorti di un centrodestra prevalentemente a trazione Fratelli d'Italia.

Il ritorno anticipato dei programmi Mediaset

Con le elezioni, intanto, tornano in anticipo talk show e approfondimenti di Mediaset. Su Retequattro, tornano in prima serata Zona Bianca, solitamente in onda il lunedì ed il giovedì, che riprenderà la nuova stagione a partire da domenica 28 agosto. Riprenderà, poi, "Controcorrente – Prima Serata”: il mercoledì, a cui si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto, per poi proseguire l’appuntamento quotidiano in access prime-time. Da giovedì 25 agosto riprende anche Paolo Del Debbio con "Dritto e Rovescio", mentre da lunedì 29 agosto ripartirà anche "Quarta Repubblica" con Maurizio Porro, a seguire, martedì 30 agosto torna anche Paolo Giordano e il suo "Fuori dal Coro". Non mancheranno gli appuntamenti nel day-time, ove tutti i giorni dalle 15:30 c'è l'appuntamento con "Tg4 – Diario del giorno". Su Canale 5, invece, il day time continua dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.40, “Morning News”, mentre dal 5 settembre tornano Mattino Cinque News e Pomeriggio Cinque. Infine, dal 12 settembre, ritorna in access prime-time dal lunedì al venerdì,“Stasera Italia”, mentre prosegue l’appuntamento nel weekend con “Controcorrente”.