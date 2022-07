Cambio alla conduzione di Zona Bianca, Francesco Vecchi al posto di Giuseppe Brindisi Il giornalista, conduttore di Mattino 5, sostituirà il collega alla guida del programma di Rete 4 in onda in prima serata durante il periodo estivo. Un’occasione importante, soprattutto in relazione all’improvvisa e inaspettata campagna elettorale agostana.

A cura di Andrea Parrella

Cambio al timone di Zona Bianca. A partire dal primo agosto Francesco Vecchi sostituirà Giuseppe Brindisi alla guida del programma di approfondimento di Rete 4. Un avvicendamento che, come riporta Davidemaggio.it, durerà per le vacanze estive, con il giornalista abitualmente alla guida di Mattino 5 che darà il cambio al collega, giocandosi la possibilità del suo primo ruolo in prime time in un periodo caldo, visti gli accadimenti di questi giorni e l'agosto elettorale che ci aspetta dopo la caduta improvvisa e inaspettata del governo Draghi.

Doppio appuntamento per Zona Bianca

Un'occasione d'oro per Vecchi, se si considera l'interesse che nelle prossime settimane interesseranno il mondo della politica italiana, anche in considerazione del fatto che Zona Bianca, oltre all'appuntamento quotidiano con Controcorrente, è il solo programma di approfondimento di prima serata su politica e attualità proseguito anche durante il periodo estivo e che ultimamente raddoppiato il suo appuntamento settimanale, andando in onda sia il lunedì che il giovedì sera alle 21.20 su Rete 4. Dopo diversi anni al Tg5 e l’esperienza del mattino al fianco di Federica Panicucci, che riprenderà da settembre, per la carriera di Francesco Vecchi arriva insomma un'occasione importante, che corrisponde a una sorta di consacrazione.

Giuseppe Brindisi e l'intervista a Lavror

Brindisi, andrà in vacanza dopo una stagione che lo ha proiettato al centro del dibattito politico per l'intervista al ministro russo Lavrov, che a poche settimane dall'inizio dell'invasione in Ucraina sceglieva proprio il programma di Rete 4 per parlare a una Tv occidentale. Occasione nella quale il giornalista aveva attirato non poche critiche. L'arrivo di Vecchi alla conduzione di Zona Bianca dovrebbe coincidere con la data di lunedì 1 agosto, si deduce che Brindisi condurrà il programma anche per tutta la prossima settimana.