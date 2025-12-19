Giulia sbanca Affari Tuoi con il numero del nonno: il finale con due pacchi da “soldi sicuri”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giulia, concorrente originaria di Gela, ha sbancato Affari Tuoi nella puntata andata in onda venerdì 19 dicembre, la seconda contrassegnata dall’assenza di Herbert Ballerina, rimasto a casa a causa di un’influenza stagionale. La pacchista siciliana ha giocato insieme alla madre una partita cominciata subito in salita: il primo pacco aperto ha infatti eliminato i 200mila euro. A seguire, però, a uscire dal tabellone sono stati soprattutto pacchi blu. La prima proposta del Dottore è stata un cambio, che Giulia ha rifiutato senza esitazioni.

La partita è proseguita con l’eliminazione in sequenza dei pacchi da 1 euro e da 50mila euro. È arrivata così la prima offerta economica della serata, pari a 24mila euro, che la concorrente ha deciso di rifiutare perché prematura. Subito dopo, però, è arrivato il tiro mancino che ha rischiato di compromettere tutto: l’eliminazione del pacco da 300mila euro.

Che cosa significa il numero 5 per Giulia

Il Dottore è tornato quindi alla carica con un nuovo cambio e questa volta Giulia ha accettato. “Me lo dice il mio cuore”, ha spiegato. Ha lasciato il pacco numero 15 per prendere il numero 5, un numero per lei molto speciale, di cui ha scelto di svelare il significato solo più avanti. La scelta si è rivelata subito azzeccata: il pacco 15, quello appena lasciato, conteneva soltanto 100 euro. Anche il pacco successivo aperto, quello nero, si è rivelato di scarso valore, con all’interno 200 euro.

A questo punto Giulia ha raccontato il legame profondo con il numero 5: il 5 ottobre 1924 è nato suo nonno, una figura fondamentale nella sua vita. “Mi ha insegnato tutto”, ha spiegato, aggiungendo che grazie a lui ha scoperto anche la passione per la Juventus. Per lei, il numero 5 rappresenta proprio il nonno.

Il finale col cuscinetto della pacchista Giulia

La nuova offerta del Dottore è scesa a 20mila euro. Sul tabellone sono rimasti due pacchi blu e due pacchi rossi, da 75mila e 100mila euro. Giulia è apparsa combattuta, ma ha deciso ancora una volta di rifiutare. La scelta è stata premiata: è stato eliminato il pacco da 20 euro e sul tabellone è rimasto un solo pacco blu, che ha anticipato l’ingresso in studio di Gennarino.

Il Dottore ha proposto un ulteriore cambio, ma Giulia ha rifiutato e ha deciso di andare avanti fino alla fine con il pacco numero 5. A restare in gioco sono stati due numeri, il 7 e il 12: il primo rappresentava la data di nascita della nonna materna, il secondo quella della stessa Giulia. È stato il pacco 12 quello che la concorrente ha scelto di aprire, scoprendo al suo interno il nome di Gennarino.Per Giulia e sua madre è stata la certezza dei “soldi sicuri”: il premio finale era compreso tra 75mila e 100mila euro. Il pacco numero 5, scelto seguendo il ricordo del nonno, conteneva 100mila euro.