Giovanni Ciacci su Alex Belli: “È un attore e gli attori recitano” Il costumista e curatore d’immagine senese ha detto la sua sulla condotta di Alex Belli al Grande Fratello Vip.

Alex Belli sta monopolizzando l'attenzione in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Da qui al prossimo futuro non sappiamo cosa ne sarà della carriera del modello e attore, ma siamo certi di poter segnare con una bandierina questa tappa come fondamentale nella sua vita, nel bene e nel male. E in questa chiave di lettura sembra andare la critica di Giovanni Ciacci. L'opinionista televisivo dalle pagine di "Mio" avverte: "È un attore e gli attori recitano sempre". E paragona l'esperienza di Alex Belli a quella di Raz Degan: "Anche lui fece l'Isola dei Famosi tutta a modo suo".

Le parole di Giovanni Ciacci

Il costumista e curatore d'immagine senese ha detto la sua sulla condotta di Alex Belli al Grande Fratello Vip. Sempre senza peli sulla lingua, Giovanni Ciacci è stato chiarissimo: "È un attore e gli attori recitano sempre. Probabilmente era entrato nella Casa con un copione scritto e ideato da sé e lo ha seguito fino alla fine. Anche Raz De Gan fece L’Isola dei Famosi tutta a modo suo". Lo apprezza però per il suo carattere: "È un bellissimo uomo dal carattere fumantino".

L'opinione su Katia Ricciarelli

Tra le donne che hanno rubato la scena fino a questo momento c'è anche Katia Ricciarelli. La soprano è stata messa all'indice per alcune uscite infelici e nell'intervista su Mio, Giovanni Ciacci ha anche espresso il parere sul Grande Fratello di Katia Ricciarelli: "Conosco perfettamente la signora Ricciarelli, anche se non la frequento assiduamente. Non è omofoba né razzista. E’ una donna di una certa età che si è formata quando le cose erano diverse".

C'è di certo che questa edizione del Grande Fratello Vip sta trovando sempre nuovi spunti di discussione, a prescindere da un contesto che non riesce quasi mai a incrociare una grammatica televisiva più alta di una rissa e di una baruffa.