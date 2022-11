Giorgia ospite ad Amici 2022, il compagno Emanuel Lo: “Sono il tuo primo fan, sei stupenda”

Giorgia è stata ospite del pomeridiano di Amici 2022 oggi: in studio ha incontrato il suo compagno Emanuel Lo, maestro di ballo dell’edizione. “A volte mi irrita, vorrei litigare ma con lui non c’è modo” ha scherzato prima di ricevere un’emozionante dedica.

Tra gli ospiti del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi oggi anche Giorgia. La cantante è entrata in studio accolta da un caloroso applauso, ha salutato il pubblico, poi il tavolo degli insegnanti. Tra i maestri dell'edizione anche Emanuel Lo, il suo compagno e padre di suo figlio Samuel, nato nel 2011. "Ciao Lo" ha detto rivolgendosi a lui prima di scatenarsi con un esilarante siparietto: "A volte mi irrita, vorrei litigare ma con lui non c'è modo".

Quando Giorgia ha fatto il suo ingresso nello studio di Amici è stata accolta da un caloroso applauso. Prima di cantare il suo nuovo brano, Normale, ha confessato di essere molto agitata. "Era molto agitata a casa, è sempre agitata. Però questa cosa la tiene dentro e la trasforma" ha subito commentato Emanuel Lo, prima di essere interrotto dalla cantante:

Mi sono lamentata molto a casa, ma tu non mi ascolti. Il suo essere Zen quanto mi irrita. Ho bisogno di litigare, ma con lui non c'è modo. Mi dice che secondo me esagero, è come dire "stai calma". Mai dire stai calma.