Gianmarco Onestini sullo scontro tra Soleil e il fratello Luca: “Non vali niente come opinionista” Gianmarco Onestini, dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 2 gennaio, ha commentato lo scontro avvenuto in studio tra il fratello e Soleil Sorge: “Che non valessi niente come ‘opinionista supplente’ l’hai dimostrato chiaramente, che non valessi niente come persona lo sapevamo già”.

Nel corso della puntata del 2 gennaio del Grande Fratello Vip, Luca Onestini è stato chiamato in studio da Alfonso Signorini per avere un confronto diretto con Soleil Sorge. L'ex gieffina, chiamata a sostituire temporaneamente Sonia Bruganelli come opinionista, in passato ha avuto un flirt con il concorrente che pare sia finito per via di un tradimento. I due hanno avuto modo di dirsi tutto quello che in questi anni era rimasto in sospeso. Dopo l'acceso confronto, Gianmarco Onestini è intervenuto sui social per commentare l'accaduto. .

Il commento di Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini ha voluto commentare sui social lo scontro tra il fratello e Soleil, avvenuto nello studio del GF Vip. Il modello non ha usato giri di parole, accusando l'influencer di essere "ridicola" e senza valore, sia come persona che nel suo ruolo. In una storia pubblicata su Instagram dopo la puntata, infatti, ha scritto: "Che non valessi niente come ‘opinionista supplente' l'hai dimostrato chiaramente, che non valessi niente come persona lo sapevamo già da tempo. L'invidia e il rancore ti accecano e ti rendono ridicola".

Il faccia a faccia tra Soleil e Onestini in studio

É stato un acceso botta e risposta quello tra Soleil e Onestini in diretta al GF Vip. Il concorrente l'ha attaccata accusandola di essere tornata nel reality solo perché in cerca di visibilità: "Smetti di parlare di me, amore. Tu sei qui per me, non sono io qui per te". L'opinionista ha replicato: "Amore, non mi ci chiami. Mi chiami Liana. Perché ti ho dato l'ennesimo modo di emergere. Fai i soliti saltimbanchi. Tu sei un bugiardo pericoloso, proprio come le cose che dici costantemente, tu lo sei un bugiardo pericoloso". Alfonso Signorini prova a mediare lo scontro, cercando di arrivare a una fine: "Vogliamo lasciarci con una parola buona?". Luca Onestini spiega: "Per me, lei non esiste".