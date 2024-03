Giampiero Mughini sulla vittoria di Perla al GF: “Viene dalla tv popolare, abissale distanza da Beatrice” Giampiero Mughini si esprime a proposito della vittoria guadagnata da Perla Vatiero durante l’ultima puntata del Grande Fratello: “Viene dalla tv popolare, abissale la distanza da Beatrice Luzzi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Giampiero Mughini commenta con una punta di biasimo la vittoria guadagnata da Perla Vatiero durante la finale del Grande Fratello. In una lettera indirizzata a Dagospia, il celebre giornalista e scrittore commenta quanto accaduto nel corso della finale del GF che ha decretato la ex protagonista di Temptation Island vincitrice con il 55% dei voti. “Con mio infinito stupore la poco più che ventenne Perla ha sopravanzato la poco più che cinquantenne Beatrice, che la gran parte di noi dava per favoritissima”, ha scritto Mughini nella sua analisi, “Per l’appunto, Beatrice è una persona compiuta e compiutamente modellata. La buona parte dei ragazzi e delle ragazze che fungevano da ‘inquilini’ della Casa era gente che andava costruendosi e scoprendo se stessi”.

Giampiero Mughini: “Perla? Ragazza figlia della tv popolare”

Mughini prosegue evidenziando quelle che ritiene sarebbero le differenze tra Vatiero e Luzzi alla luce della precedente partecipazione di Perla a Temptation Island, altro format di Canale5: “Abissale la distanza fra Beatrice e la vincitrice Perla, una ragazza che è figlia della Tv popolare, nel senso che è venuta al mondo televisivo con le puntate di Temptation Island, dove balzava dallo stare in una coppia allo stare in un’altra. Evidentemente quella sua particolare identità le è giovata molto, nel senso che gli ‘habitués’ di quel tipo di trasmissioni hanno versato su di lei i suoi voti, e non certo su Beatrice che è una persona reale e la puoi incontrare su un bus mentre va al lavoro o in una libreria dove sta scegliendo dei regali per i suoi due figli”.

Giampiero Mughini: “Il pubblico non ha capito Beatrice, 50enne raffinata”

Quindi lo scrittore conclude sostenendo che il pubblico non sia riuscito. Comprendere a pieno le potenzialità dell’attrice: “Una buona parte del pubblico popolare non capiva la persona reale e sfumata, la cinquantenne raffinata che la vita aveva fatto di Beatrice. Purtroppo. Vuoi mettere a confronto con gli stuzzicanti andirivieni sentimentali dei protagonisti e delle protagoniste di Temptation Island?”.