Giallo sul concorrente del Grande Fratello scomparso dai social: la verità su cosa è successo a Jonas

Un mistero aleggia sul cast del Grande Fratello. Il concorrente Jonas è stato annunciato, ma poco dopo il video è stato rimosso. C’è chi ipotizza la sua esclusione dal reality di Simona Ventura. Fanpage.it è in grado di svelare cosa è successo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un giallo ha interessato il cast del Grande Fratello di Simona Ventura, reality in partenza lunedì 29 settembre. Sul profilo Instagram ufficiale del programma sono stati pubblicati una serie di video che presentavano i concorrenti svelando solo il loro nome e alcuni indizi sulla loro personalità, ma non i loro visi. Uno dei video faceva riferimento al concorrente Jonas, in cui molti hanno riconosciuto il modello Matteo Jonas Pepe. Il concorrente aveva già conquistato la curiosità di alcuni fan del programma, che aspettavano di vederlo cimentarsi con le dinamiche della casa. Poi, però, il suo video è stato rimosso dal profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello. Jonas è stato escluso dal reality? La verità che risulta a Fanpage.it è un'altra.

Il concorrente Jonas, nel video che poi è stato rimosso ma che è passato anche in TV su Canale5, era descritto come uno studente universitario, appassionato di filososia ed esperto di arti marziali, alla perenne ricerca dell'amore vero. Poco diplomatico, ha trascorso molto tempo in Cina dove ha tentato di costruire una nuova vita. Poi, ha deciso di tornare in Italia e fare l'esperienza del Grande Fratello. Insomma, un profilo che prometteva scintille. Quando il video è sparito dai profili social del reality, ha iniziato ad aleggiare il mistero sulla sua partecipazione e c'è chi ha ipotizzato una sua esclusione dal programma di Simona Ventura. Non è così.

Fanpage.it ha provato a fare chiarezza sull'accaduto. Alcune fonti ci hanno fatto sapere che al momento la partecipazione di Jonas al Grande Fratello non sarebbe affatto a rischio. Dunque, chi sperava di vederlo nella casa, salvo colpi di scena, sarà accontentato. Lunedì gli spettatori scopriranno anche se Jonas, il giovane comparso sul profilo del Grande Fratello, sia effettivamente il modello Jonas Pepe.

Perché il video che lo riguarda è stato cancellato dai social? Ebbene, secondo quanto ci risulta, si sarebbe trattato di una semplice scelta tecnica. Si sarebbe deciso di ridurre i video con gli indizi dei concorrenti da sei a cinque. Chi tiene d'occhio il profilo Instagram del Grande Fratello noterà che a partire da lunedì 22 settembre, ogni giorno la pagina sta rivelando l'identità di uno dei concorrenti che compariva nei video con gli indizi. Gli spettatori, giorno per giorno, stanno conoscendo il volto e parte della storia di Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio. Questi contenuti saranno pubblicati fino a venerdì. La giornata di sabato, invece, si sarebbe deciso di dedicarla a un altro tipo di video, ovviamente inerente alla nuova edizione del Grande Fratello. Da lunedì 27 settembre, alle ore 21:30 su Canale5, inizierà il programma e il resto del cast sarà presentato direttamente in diretta. Lì dovremmo rivedere anche Jonas.