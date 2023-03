Giaele De Donà in lacrime per il marito al GF Vip, Onestini la consola: “Non devi colpevolizzarti” Nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà sta vivendo un momento di sconforto per via del marito Brad, che da mesi non le manda nemmeno un segnale: “Mi sento in colpa”. Luca Onestini prova a consolarla: “Di cosa ti devi colpevolizzare? Vedo una giovane donna che vuole costruirsi la sua vita”.

Giaele De Donà sta vivendo un momento di sconforto nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente sente sempre di più la mancanza del marito Bradford Beck e per questo si lascia andare alle lacrime. A provare a consolarla, facendola ragionare è stato l'amico Luca Onestini.

Lo sconforto di Giaele per il marito Brad

In giardino insieme a Luca Onestini, Giaele si lascia andare alle lacrime pensando al marito Brad. È dispiaciuta del fatto che ormai da mesi non abbia sua notizie, né con un messaggio né di persona, e si sente in colpa per aver accettato di partecipare al GF Vip, dove si trova da ormai sei mesi: "Mi sento in colpa quando mi dice che il primo anno di matrimonio mi sono chiusa in un programma. Non mi aspettavo di durare così tanto, però questo è un treno che passa una volta, mio marito c'è sempre".

Il coinquilino prova allora a consolarla e a farla ragionare: "Io vedo una giovane donna che si vuole costruire la sua vita e ancora deve trovare la sua strada per realizzarsi dal punto di vista professionale e personale. Di cosa ti devi colpevolizzare?". Ma la ragazza non è convinta: "E se quando esco il nostro rapporto è diverso?". Onesitni cerca ancora una volta di tranquillizzarla: "Hai delle cose meravigliose che ti sono capitate perché te le meriti. Io spero che un segnale te lo mandi".

L'ultima comunicazione tra Giaele e il marito Bradford

Giaele De Donà ha ricevuto un segnale dal marito l'ultima volta in occasione di San Valentino e del loro primo anniversario insieme, ma è stato un messaggio diverso da quello che si sarebbe aspettata. Nessuna dichiarazione d'amore, anzi, un lungo sfogo in cui si è detto non contento del suo comportamento poco rispettoso nei suoi confronti: