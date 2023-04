Giacomo Candoni, chi è il nuovo campione in carica de L’Eredità È Giacomo Candoni l’uomo da battere, il nuovo campione in carica de L’Eredità. Ha 20 anni, è nato a Vicenza e sogna di diventare un giornalista sportivo.

È Giacomo Candoni l'uomo da battere, il nuovo campione in carica de L'Eredità. Ha 20 anni, è nato a Vicenza e studia a Padova. È in gara da quasi un mese e ieri sera è riuscito a indovinare la parola della ghigliottina, riuscendo a vincere 188.750 euro. Giacomo è riuscito a sedersi al tavolo della ghigliottina per ben sedici volte, riuscendo a indovinare per ben quattro volte.

Chi è Giacomo Candoni, il campione sogna di diventare un giornalista

Giacomo Candoni è un ventenne diplomato al liceo linguistico che in questo momento sta studiando lettere moderne a Padova. Il suo sogno? Vuole diventare un giornalista sportivo. Allo stato attuale è single. Ha due fratelli minori, Tommaso ed Elena. Sua madre si chiama Francesca, suo padre si chiama Federico.

È volontario in una mensa e arbitro di calcio

Giacomo Candoni è anche volontario in una mensa per persone in difficoltà. È donatore di sangue. Appassionato di calcio, è arbitro di calcio di seconda categoria. Tiene a bada calciatori molto più grandi di lui. Nel tempo libero, predilige lunghe passeggiate lungo i sentieri dei monti vicentini. Scrive racconti. Non si separa mai dalla sua macchina fotografia.

L'incredibile affabilità di Giacomo Candoni

Giacomo Candoni sta sbaragliando tutta la concorrenza del game show di Rai, in onda tutti i giorni alle 18.50 su Rai1. Con la sua simpatia e la sua affabilità, sta diventando uno dei campioni più amati di sempre. Voluto bene dal conduttore Flavio Insinna, ma soprattutto dai telespettatori, è stata una felice scelta per il quiz show del pomeriggio di Rai 1, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Banijay Italia. Un campione che è riuscito a sedersi 16 volte, riuscendo a portare a casa il montepremi indovinando la parola per ben quattro volte. Ieri sera, l'ultima parola indovinata: mobile. Ha vinto 42.500 euro. Il totale è 188.750 euro ad oggi.