GFVip, Oriana Marzoli attraversa un passaggio segreto nella casa e arriva alla sua festa a sorpresa Non poteva che essere spumeggiante la festa di compleanno di Oriana Marzoli. La gieffina, infatti, ha festeggiato 31 anni in un loft addobbato per lei, raggiunto attraverso un passaggio segreto dall’armadio di Luca Onestini.

Non mancano le sorprese al Grande Fratello Vip non mancano mai, soprattutto quando c'è da scoprire luoghi della casa ancora sconosciuti. C'è voluto un evento come il compleanno di Oriana Marzoli per far scoprire ai gieffini e anche al pubblico che nella dimora di Cinecittà esistono anche dei passaggi segreti. Per far arrivare la prima finalista del reality nel loft dove è stata organizzata la sua festa di compleanno, la Reina, come la chiamano su Twitter, è passata attraverso un armadio bendata da Luca Onestini.

Il passaggio segreto nell'armadio di Luca Onestini

Una scena che ricorda uno dei fantasy più iconici di sempre, Le Cronache di Narnia, dove attraversando le porte di un armadio i protagonisti approdavano in luogo incantato e sconosciuto. Al Grande Fratello Vip si è riproposto un momento simile, con Oriana che bendata a dovere dal suo migliore amico Luca Onestini, è stata guidata per raggiungere la sua sorpresa di compleanno. Aperte le porte dell'armadio del gieffino, infatti, la venezuelana si è trovata di fronte ad una porta che una volta spalancata l'ha portata in un loft dove era stata allestita una bellissima festa per i suoi 31 anni. Un momento esilarante che non è passato inosservato ai fan della Marzoli su Twitter che, infatti, hanno immortalato il momento.

La festa di compleanno a sorpresa

Trentuno anni all'insegna del divertimento, con tanto di palloncini, spumante e leccornie per i gieffini che, ovviamente, hanno approfittato dell'occasione per fare festa, con Oriana felicissima che ripeteva: "Amore, ma è bellissimo, ma che bello, c'era un passaggio, grazie, è bellissimo". Musica, alcool e a mezzanotte un brindisi per festeggiare il compleanno della prima finalista del Grande Fratello Vip. Nella foto gruppo, però, manca uno dei concorrenti, non si vede infatti Daniele Dal Moro che, però, ha raggiunto dopo qualche tempo i suoi compagni di avventura, presenziando al soffio delle candeline, con tanto di torta preparata dai gieffini.