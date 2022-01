GFVip, nuove discussioni tra Gianmaria e Soleil: “Devi proteggere chi vuoi bene, non ferirlo” Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sono di nuovo ai ferri corti e litigano rinfacciandosi i rispettivi rapporti intermittenti e non sempre piacevoli. Dopo poco interviene anche Manila Nazzaro a difendere l’influencer.

L'atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip è sempre più tesa, gli animi dei gieffini sono in subbuglio ed emergono nuove discussioni. Protagonisti dell'ennesimo battibecco sono Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge che si trovano a parlare dei loro rispettivi atteggiamenti e dei motivi che in più occasioni li hanno portati ad allontanarsi, anche quando sembrava che fosse tornato il sereno.

L'attacco di Gianmaria Antinolfi

Da quando è iniziato il reality show di Canale 5, tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge non sono mancati i litigi, ma anche i momenti di serenità, nonostante i primi siano stati decisamente più dei secondi, motivo per cui l'imprenditore napoletano non esita a chiedere qualche delucidazione all'influencer, provando a spiegarle il suo stato d'animo. Il gieffino, quindi, a tu per tu con la sua ex mette le cose in chiaro: "Anche con una persona con cui hai un certo tipo di rapporto ad un certo punto devi cacciare qualcosa, la tua parte stronza. Tu devi proteggere le persone a cui vuoi bene, lo fai fino ad un certo punto, poi esce qualcos'altro".

La risposta di Soleil Sorge

Soleil, però, non è d'accordo: "Io sono tutte e due le cose e non puoi dirmi questo perché io le persone a cui voglio bene le proteggo sopra ogni cosa". Antinolfi, quindi, rincara la dose: "Un giorno andiamo d'accordissimo e il giorno dopo no, non è possibile". La gieffina non ci sta: "Non è vero quello che stai dicendo, sei tu che cacci la cattiveria, ma hai sentito le cose che mi dici, la cattiveria con cui me le dici?" , ma la motivazione sembrerebbe più che semplice: "Tu lanci delle stilettate, mi innervosisci". Il battibecco va avanti ancora per qualche minuto, in cui la gieffina ribadisce che il suo comportamento è semplicemente la risposta al modo in cui lei stessa viene trattata: "Non capisco perché dovrei continuare a dare il bello di me ad uno che un giorno non mi rivolge nemmeno la parola". L'imprenditore, quindi, continua: "Se tu sei antipatica, io poi sono antipatico" e Soleil aggiunge: "Quindi io in quel momento non merito di essere capita? Ti soffermi solo sul fatto che io sia str**a?".

L'intervento di Manila Nazzaro

Interviene nella discussione anche Manila Nazzaro, che non esita a difendere l'amica, la quale è visibilmente alterata dopo la discussione con Gianmaria. L'ex Miss Italia, quindi, bacchetta il gieffino dicendogli: "Tu sei particolarmente suscettibile, vedi le cose con i paraocchi, a volte sì a volte no e non capisco perché. Però è vero che in certe occasioni rispondi male, te l'ho sempre detto".