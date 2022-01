GFVip, Nathalie fa capitolare Soleil: “È vero con Alex c’era amore e passione, ma non ha scelto me” Nathalie Caldonazzo ascolta le riflessioni di Soleil sul suo rapporto con Alex Belli, ma la showgirl non esita a smontare le convinzioni della showgirl facendole ammettere che tra loro non c’era solo amicizia.

Nonostante Alex Belli sia ormai fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, è ancora al centro delle discussioni dei suoi coinquilini, soprattutto dopo l'entrata di Delia Duran nel reality show. Dopo la puntata di lunedì 17 gennaio, Soleil Sorge si confida con Nathalie Caldonazzo, che cerca di estrapolarle qualche commento più vero e sincero sul rapporto tra l'influencer e l'attore.

La confessione di Soleil a Nathalie

La showgirl è convinta del fatto che tra Soleil e Alex ci sia stato qualcosa di decisamente più intenso di un semplice rapporto di amicizia o di "chimica artistica" come sono soliti chiamarla, ragion per cui non esita a chiedere delucidazioni in merito alla diretta interessata dicendole: "Praticamente una storia d'amore, perché è quello che a noi c'è parsa, una cosa che stava evolvendo giorno per giorno, credimi, c'erano tutti i sentori di una grande passione, a noi ci arrivava a casa". A questo punto l'influencer cede e dichiara: "C'era tantissimo amore, tantissima passione in mille modi diversi, assolutamente. Sono la donna con cui vuole costruire la sua vita? No! È l'uomo con cui voglio costruire la mia vita? No. Vogliamo lasciare le persone che stanno insieme a noi? No".

Nathalie prova a far riflettere Soleil

La showgirl non ci sta e continua il suo ragionamento: "Ma se la donna che ami viene qui a ti dice piantala perché io sto male, e tu continui e fai sempre peggio con scene sotto le coperte, baci artistici". Sorge la ferma chiedendole: "Hai mai visto da parte di Alex una dichiarazione nei miei confronti? Lui non mi ha mai detto voglio lasciare mia moglie". Caldonazzo, quindi, rincara la dose: "Non l'ha detto, ma a fatti l'ha fatto tutto. Altrimenti non si comporterebbe così, infatti non capisco perché abbia scelto la moglie. Non viene qui e non dice grazie Sole per questa complicità unica. Ti metti da parte, non in prima persona di nuovo".