GFVip, Lulù rimprovera Sophie: “Fai l’amica di Soleil, capirai chi è quando sarà troppo tardi” Lulù Selassiè parla a cuore aperto con Sophie Codegoni e le dice di non aver apprezzato il rapporto che in questi giorni ha instaurato con Soleil Sorge, mettendola in guardia sulla vera natura dell’influencer.

Le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip sono ormai all'ordine del giorno e anche tra le incomprensioni nate in questi giorni, soprattutto dopo la puntata di lunedì scorso, alcuni legami sembrano essersi raffreddati, soprattutto quello tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. In soccorso della sorella, ma anche per tutelare la sua amicizia con l'ex tronista di Uomini e Donne, interviene Lulù che, infatti, prendendo in disparte la 19enne le fa notare come questo suo avvicinamento a Soleil Sorge non sia naturale e sia in controtendenza con la loro amicizia, mettendola in guardia sulla natura dell'influencer.

Il faccia a faccia tra Lulù e Sophie

L'atteggiamento di Sophie Codegoni è senza dubbio ascrivibile ai consigli della madre Valeria, arrivata in puntata ad inizio settimana, e consigliando alla figlia di stare attenta alle sue frequentazioni perché le vere amiche sono quelle che si dicono tutto, anche le cose peggiori, ma lo fanno guardandosi in faccia, cosa che secondo la donna non avrebbe fatto Jessica Selassiè. Di conseguenza la gieffina avrebbe ascoltato sua madre e, come le fa notare Lulù in una discussione, avrebbe adottato un comportamento nient'affatto comprensibile:

Stai a fa l’amicona con questa. Ci stai insieme, ci ridi, guarda che io vedo tutto e ci rimango molto male. Quella è una persona che mi odia e tu ti fai prestare i vestiti da lei. Ti presto io i vestiti che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa che combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio. Quella mi odia, stai con persone che mi odiano e questo è brutto! Vivi nel mondo delle favole svegliati.

Lulù, quindi, manifesta ancora una volta il suo dissenso e cerca di far capire all'amica che in realtà da parte di Soleil non c'è alcun sentimento di amicizia, ma solo interesse dettato dal fatto che, secondo la principessa, avrebbe perso un po' della sua centralità all'interno della casa:

Non voglio avere nulla a che fare con quella persona e tu invece ci passi tutto il tempo. Ci fai l’amichetta perché te l’ha detto la mamma intanto. Mi dispiace per te perché capirai chi è quella quando sarà troppo tardi. Quella ci odia e odia pure te, si è attaccata soltanto perché non se la calcola più nessuno. Poi quell’altra sfi***a che in puntata viene dopo che tua mamma aveva detto quelle cose su Jessica. io tante volte mi sono detta ‘ok, ha detto tante cattiverie, ma diamole un’altra possibilità’. Adesso basta, non siamo un sacco da box. Quella è fatta così e non cambierà

La risposta di Sophie

Dal canto suo, però, Sophie Codegoni non è intenzionata ad allentare questo nuovo legame che si è venuto a creare con l'influencer, con la quale ci sono sempre stati alti e bassi, oltre che nomination e parole sgradevoli che l'una ha rivolto all'altra in più occasioni. Quindi, la 19enne risponde alle accuse rivoltegli dall'amica dicendo: