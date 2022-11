Micol Incorvaia a Daniele: “Pensavo non te lo saresti filato Edo”, lui: “È il mio migliore amico qui” Daniele Dal Moro parla del suo rapporto di amicizia con Edoardo Donnamaria, spiegandolo a Micol Incorvaia appena arrivata nella Casa.

Tra le amicizie che sono nate nella casa più spiata d'Italia quella tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro è una delle più forti, consolidatasi con il passare dei giorni, ma scoppiata per caso, poco prima dell'ingresso nel reality. Lo raccontano entrambi a Micol Incorvaia, ex ragazza del volto di Forum, entrata nella puntata di giovedì 3 novembre.

L'amicizia tra Daniele ed Edoardo

Il discorso parte proprio da Micol, che ha notato immediatamente la generosità che Daniele ha mostrato nei confronti di Edoardo, e l'ex volto di Uomini e Donne spiega cosa è accaduto, con sua grande sorpresa, poco prima di varcare la porta rossa: "Con lui è successa una roba strana, io sono un po' apatico in genere, cioè o mi stai simpatico o niente, ma non so che…ci siamo visti 15 minuti prima di entrare, mi sono affezionato". Micol, che conosce perfettamente Edoardo, aveva intuito questo feeling, ma non era sicura che potesse decollare come poi è successo: "Quando vi ho visti insieme ho pensato che Edoardo avrebbe provato a fare comunella con lui, ma a Daniele non gliene frega un cazzo". Dal Moro, quindi, continua parlando del legame che si è venuto a creare affermando che Donnamaria è il suo punto di riferimento:

Mi sono affezionato subito, lui è il mio migliore amico qua dentro, ma dal primo giorno, da quindici minuti prima di entrare, ma domandaglielo a lui perché dopo è stata abbastanza reciproco, sono quelle cose che senti.

Edoardo Donnamaria doveva già entrare l'anno scorso

Una coincidenza fortuita quella che ha visto entrare insieme Daniele ed Edoardo, dal momento che quest'ultimo sarebbe dovuto entrare già lo scorso anno, ma poi non è stato più richiamato e scherzando ha ricordato che al suo posto sono entrati due ragazzi particolarmente avvenenti: