GFVip, Barù infastidito da Delia: “A te e ad Alex non ho intenzione di rivedervi” Delia Duran prova a giustificarsi con Barù dopo averlo nominato, ma il gieffino non ha alcuna intenzione di darle corda e, infatti, parlando con Manila e Davide non esita a mostrare il suo nervosismo per la parole della modella.

A cura di Ilaria Costabile

Ormai il tempo nella casa del Grande Fratello Vip sta quasi per esaurirsi e infatti tra i gieffini la resistenza è quasi al limite. Dopo la puntata di lunedì 7 marzo, infatti, non mancano le incomprensioni e i probabili chiarimenti tra i concorrenti, al centro di una nuova questione ci sono Barù e Delia. La modella ha voluto dimostrare di essere stata onesta nei confronti del toscano, dicendogli di averlo nominato e dichiarando di non essere riuscita a legare con lui, che da canto suo pare non abbia alcuna intenzione di stringere un rapporto con la modella e anche con il suo compagno.

Delia prova a chiarire con Barù

Trovandosi a parlare i due gieffini si confrontano ulteriormente in merito a quanto è accaduto nelle ultime ore a ridosso dell'ultima puntata, a pochi step dalla finale. Barù è attualmente in nomination con Manila Nazzaro e vi si trova anche perché ha ricevuto più voti di quanto si aspettasse: "Io sono onesta, io ti ho nominato Barù. La mia motivazione è stata vera, ho detto che non ho legato con te come ho legato con gli altri". Il gieffino, quindi, ribatte mettendo in chiaro: "Non ti sentire in colpa. Ti reputo una persona buona ma io a te e Alex non vi voglio rivedere". Delia Duran, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e cerca in tutti i modi di trovare una quadra: "Al di là del rapporto tra me e Alex, devi vedere quello che è successo qui dentro la Casa", nulla da fare, però, perché Barù rimane fermo sulle sue posizioni: "Io penso che tu sia una persona buona ma ciò non esclude tutti gli altri pareri che ho su di te. Hai legato meno con me ma molto di più con Jessica o con Lulù dopo averle insultate solo qualche settimana fa".

Barù innervosito dal discorso con Delia

Barù, trovandosi a parlare con Manila Nazzaro e Davide Silvestri, si dice particolarmente nervoso a seguito della discussione avuta con Delia Duran che ha cercato di convincerlo in tutti i modi di riconciliarsi: "Dopo che qualcuno mi ha fatto girare i co***oni, per una cosa stupidissima che fa uscire fuori la parte peggiore di me. Provo a tenerla a bada ma ogni tanto esce, quando qualcuno fa questi commenti. Mi esce della roba che mi vergogno di me stesso, questa volta non l’ho trattenuto del tutto".