GFVip, Adriana Volpe: “Con Sonia Bruganelli nessuna messinscena, gli scontri sono veri” C’è chi sostiene che sia una messinscena studiata a tavolino per alzare l’asticella dello share in prima serata, ma l’ex conduttrice Rai è pronta a smentire. “Io e Sonia? Siamo molto diverse e questo ci porta allo scontro”.

A cura di Giulia Turco

Il catfight tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nello studio del GFVip ha dato vita, in questa edizione, alla prima vera e propria dinamica extra reality del programma. Le due opinioniste, che hanno uno sguardo diametralmente opposto rispetto alle vicende della casa, hanno trovato nell'affaire Magalli il primo motivo di scontro. Poi, si sono dichiarate inimicizia reciproca, mescolando ai loro ruoli in studio questioni più o meno personali. C'è chi sostiene che sia tutta una messinscena studiata a tavolino per alzare l'asticella dello share nella prima serata, ma l'ex conduttrice Rai è pronta a smentire.

Adriana Volpe non trova pace con Sonia Bruganelli

"Certo che è tutto vero, non si tratta di sceneggiate", assicura Adriana Volpe raggiunta da Novella 2000. Tra lei e la collega Bruganelli gli scontri in studio al GFVip sarebbero tutt'altro che un copione recitato. Una ha uno sguardo moralistico, tutela l'amore matrimoniale e appoggia un certo grado di sentimentalismo. L'altra è provocatoria, si presta al politicamente scorretto, esprime il suo pensiero in un modo che può apparire cinico. "Siamo molto diverse e questo ci porta allo scontro", commenta la conduttrice. Nonostante per un momento il conflitto sembrava essersi risolto in nome di una stima reciproca, le due sembrano ancora parecchio distanti: "Forse più avanti, conoscendoci meglio, potremo instaurare un rapporto di maggiore sintonia. Quel giorno lo vedo ancora lontano, ma non me ne rammarico: amo il confronto e tutto ciò è molto stimolante".

Cosa pensa Adriana Volpe di Alex e Soleil

Opinioni contrastanti anche sulla dinamica regina di questa edizione: la soap opera tra Alex Belli e Soleil Sorge che continua a tenere banco nonostante l'uscita di scena dell'attore di Centovetrine. Mentre Bruganelli ha sempre appoggiato apertamente la loro ‘chimica artistica‘, Volpe resta diffidente: "Sono scettica all'idea di quello che c'è stato tra loro finisca così", spiega a Novella 2000. "Ci sono immagini che fanno pensare che tra i due ci sia stata grande intimità. Seguendo la diretta, una mattina ho visto dei movimenti sussultori equivoci sotto le lenzuola. Cosa sia successo lo sanno solo loro, di sicuro non stavano semplicemente dormendo".