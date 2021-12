GF Vip, Soleil Sorge prima piange e poi ride con Alex Belli: il video del fuori onda sconcertante Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 13 dicembre, Alex Belli e Soleil Sorge sono stati protagonisti di un momento che ha fatto dubitare alcuni spettatori sulla veridicità del loro rapporto. Convinti di non essere ripresi, i due hanno riso e si sono battuti il cinque per il colpo di scena messo in atto.

A cura di Elisabetta Murina

Alex Belli e Soleil Sorge si stanno rivelando i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. In quasi tre mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia, i due hanno vissuto un rapporto fatto di alti e bassi. Gli spettatori li hanno visti litigare, allontanarsi e poi riprendersi, fino a baciarsi appassionatamente in diverse occasioni. Sul loro legame, però, incombe la presenza di una terza persona: Delia Duran. La moglie dell'attore è entrata più volte nella Casa per mettere in chiaro la situazione con la sua "rivale" e cercare di riprendersi Alex. E nell'ultima puntata è riuscita a riaverlo tra le sue braccia. Nel frattempo, alcuni coinquilini e spettatori sui social hanno espresso qualche dubbio sulla veridicità del loro rapporto, anche alla luce di un video del fuori onda riferito all'ultima puntata (13 dicembre).

Il video del fuori onda di Alex e Soleil

La puntata di lunedì 13 dicembre è stata decisamente ricca di colpi di scena, specie grazie ad Alex e Soleil. Alfonso Signorini ha mostrato ai telespettatori la clip del bacio appassionato che i due si sono dati, dove alla fine la gieffina l'ha gelato con un: "Bacio finto come te". Mentre viene mandato in onda il video, Alex e Soleil pensano di non essere ripresi dalle attente telecamere della Casa e così cominciano a ridere, arrivando addirittura a battersi il cinque per il colpo di scena che sono riusciti a mettere in atto. L'influencer ha trasformato le lacrime del momento prima in risate con il suo compagno d'avventura.

La reazione di Soleil all'uscita di Alex

Un altro colpo di scena della serata è stato senza dubbio l'uscita di Alex dal GF Vip. L'attore è stato squalificato dal reality per aver violato le norme anti- Covid ed essere corso ad abbracciare sua moglie Delia Duran, che era entrata in casa per l'ennesimo confronto. Questo gesto gli è costato l'espulsione e la coinquilina non ha reagito bene: prima si è appartata in un angolo ed è scoppiata a piangere disperata, poi ha cercato di andare avanti e riprendere la sua quotidianità nella casa.