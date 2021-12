GF Vip, Soleil contro Carmen Russo e Valeria Marini: “Faccio i capricci, non mi rompete il ca**o” Nella casa del Grande Fratello Vip, le prove per il balletto di Natale si sono trasformate in un’occasione per discutere. Soleil Sorge ha perso la pazienza con Carmen Russo, la coreografa dell’occasione, e Valeria Marini a sua volta non ha accettato il comportamento della coinquilina.

A cura di Elisabetta Murina

Anche nella casa del Grande Fratello Vip il Natale è ormai alle porte. E i concorrenti stanno preparando una piccola coreografia da mettere in scena in occasione delle feste. Quello che però dovrebbe essere un momento di leggerezza e divertimento, per alcuni inquilini si è trasformato nell'ennesimo pretesto per discutere. È il caso di Soleil Sorge, che è andata su tutte le furie con Carmen Russo e Valeria Marini per i passi da eseguire.

Lo sfogo di Soleil contro Carmen

A guidare le ragazze nella coreografia di Natale è Carmen Russo. La showgirl ha organizzato il balletto, studiando i passi e la disposizione delle compagne. Peccato che questa soluzione non è affatto piaciuta a Soleil, che ha subito fatto sentire il suo malcontento, tanto da rifiutarsi di provare i passi:

In cinque in una fila non ci entriamo. È matematica, non è fattibile. Mi sembra di parlare a vuoto. Torno tra cinque minuti, promesso. Fate il balletto. Impovviso sulla scena. Per una volta voglio fare i capricci. Non mi rompete il c**o.

La reazione di Valeria Marini

Carmen Russo ha provato a spiegare a Soleil le motivazioni della sua scelta. A darle manforte ci ha pensato anche Valeria Marini, ricordando all'influencer che è "la coreografa che lo deve vedere", riferendosi alle disposizioni dei ballerini sulla "pista da ballo", e perdendo a sua volta la pazienza: "Io sono sempre stata abituata dall’inizio che sono sul palco a stare davanti e non sono abituata a stare dietro. In pratica è come se a te fanno fare un’altra roba, non ti trovi, poi in diretta io mi sento male e non mi sento al mio agio. Ma Soleil non ha voluto sentire ragioni e se ne è andata urlando. Sul web le reazioni a questo episodio sono subito arrivate, divise tra chi crede che Soleil soffra di manie di protagonismo e chi invece sostiene che le ragioni della sua arrabbiatura siano del tutto giustificate. Come finirà il balletto?