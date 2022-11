GF Vip, Nikita Pelizon confusa dall’aereo del fidanzato Valerio Tremiterra: “Ci sono e ci sarò” Nikita Pelizon riceve a sorpresa un aereo dal fidanzato Valerio Tremiterra nella casa del Grande Fratello Vip. Il messaggio recita: “Ci sono e ci sarò”. Parole che hanno lasciato la concorrente, che di recente ha dichiarato il suo interesse nei confronti di Luca Onestini, decisamente sorpresa.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nikita Pelizon ha ricevuto un aereo inaspettato da Valerio Tremiterra, il ragazzo che la aspetta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio che ha lasciato sorpresa la concorrente, soprattutto dopo che aveva deciso di riprendere in mano il loro rapporto solo quando sarebbe uscita del reality. In questi giorni in più ha dichiarato di avere un interesse nei confronti del coinquilino Luca Onestini, che però per il momento sembra non ricambiare.

Il messaggio per Nikita Pelizon dal fidanzato

Mentre era in giardino a parlare con Micol Incorvaia e Giaele De Donà, sulla casa di Cinecittà è volato un aereo con il messaggio: "333 NIK, Nulla è come sembra. Ci sono e ci sarò". Una frase che ha subito catturato l'attenzione della modella triestina, la quale ha capito che è stata scritta da Valerio Tremiterra, il ragazzo che frequentava fuori dalla casa prima di entrare. "Come è possibile?", è stata infatti la frase che ha pronunciato, perplessa e pensierosa rivolgendo lo sguardo verso l'alto. Secondo Giaele, il ragazzo ha voluto rassicurarla sul fatto che, al contrario di quanto lei possa pensare, ad oggi continua a essere al suo fianco. Ma Nikita non è convinta: "Io non ho capito". Allora le ragazze hanno provato ancora una volta a spiegarle il loro punto di vista: "Ti sta pensando".

Il rapporto tra Valerio Tremiterra e Nikita Pelizon

Nella casa del GF Vip Nikita ha dichiarato di provare un interesse nei confronti di Luca Onestini, facendo un passo avanti verso di lui. Con il suo gesto sembra essersi dimenticata, almeno all'apparenza, del fidanzato Valerio Tremiterra che la starebbe aspettando fuori dalla porta rossa di Cinecittà e con cui aveva iniziato una frequentazione prima di entrare. In una delle scorse puntate, la modella aveva visto un filmato realizzato dall'imprenditore, che metteva insieme alcuni dei loro momenti vissuti insieme e aveva poi dichiarato: "Lo penso, si vedrà quando usciremo se entrambi ci saremo pensati e avremo deciso di volere continuare questa cosa o se è andata diversamente". Il gesto nei confronti del nuovo arrivato sembra però rimescolare le carte.