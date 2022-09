GF Vip, niente quarantena per i concorrenti che andranno a votare: “Rientreranno subito in casa” Cambio di regolamento per il reality che ripartirà il 19 settembre. A differenza di quanto annunciato in vista del voto, i concorrenti che chiederanno di poter tornare a casa per le elezioni non si sottoporranno a quarantena.

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno del Grande Fratello Vip è alle porte. Lunedì 19 settembre ripartirà il reality che accompagnerà i telespettatori di Canale 5 per due sere a settimana, riproponendo lo schema che tanta fortuna ha portato ad Alfonso Signorini nelle ultime stagioni. Nessuna partenza posticipata per il voto, dunque, come si era immaginato nelle scorse settimane in virtù dell'improvviso appuntamento elettorale. Ai concorrenti non verrà impedito in alcun modo di esprimere il loro voto alle elezioni politiche 2022, ma a differenza di quanto era stato detto nei giorni scorsi, ovvero che chiunque avesse mostrato l'intenzione di uscire dalla casa per votare sarebbe stato sottoposto a regolare quarantena prima del ritorno in casa, è notizia di queste ore che non ci sarà alcuna attesa per i concorrenti.

Come voteranno i concorrenti del GF Vip

Stando a quanto riporta DavideMaggio, infatti, la procedura ha subito una variazione proprio in queste ore e non saranno più previsti i 5 giorni di quarantena prima del ritorno in casa per i concorrenti che decideranno di recarsi alle urne. La ragione di questa scelta è presto detta, il rischio sarebbe quello di avere una casa svuotata per una settimana circa, alterando l'andamento regolare del programma che proprio nei primi giorni ha bisogno di alimentarsi di vicende e storie che caratterizzano le dirette in prima serata del programma. Gli inquilini che andranno a votare, dunque, rientreranno direttamente nell'abitazione di Cinecittà subito dopo aver fatto il proprio dovere alle urne.

Il cast del GF Vip

Intanto nei giorni scorsi è stato reso noto il cast del Grande Fratello Vip, che anche quest'anno si preannuncia come uno dei programmi cardine della programmazione di rete. Oltre a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, scelte come opinioniste, a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli che si occuperanno del GF Vip Party e Giulia Salemi, che monitorerà i social e leggerà in diretta dallo studio i tweet più virali, sono in tutto 23 i concorrenti che entreranno nella casa dal 25 settembre.